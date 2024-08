La cantante de regional mexicano Alicia Villarreal se enteró de la supuesta infidelidad de su esposo Cruz Martínez por un reportero de espectaculos. En el momento, la cantante quedó atónita y no supo cómo reaccionar.

Villarreal se casó con Cruz Martínez en 2003, tres años después de su separación con Arturo Carmona. En una entrevista con Pati Chapoy, la intérprete de Te quedó grande la yegua, aseveró que se interesó por el fundador de los Kumbia Kings porque era un hombre trabajador.

Dicha cualidad, provocó que ahora tengan más de veinte años de casados, no obstante, unas fotos de Cruz Martínez estando en un centro nocturno con una mujer desconocida iniciaron una ola de rumores de una supuesta infidelidad.

Villarreal se entera de supuesta infidelidad de su esposo en entrevista

Alicia Villarreal se encontraba en una entrevista cuando un reportero le cuestionó si perdonaría una infidelidad. La cantante, contundente, respondió que no.

Fue en ese momento en el que el reportero le mencionó que Cruz Martínez había sido captado a lado de una mujer.

«Perdonarías una infidelidad», preguntó el reportero.

«Pues no, ¿quién perdonaría una infidelidad?», respondió Alicia Villarreal.

«Te lo pregunto porque acaba de salir una foto de Cruz Martínez en un centro nocturno, con una chica, una chica buena onda, dice, ¿qué me dices de eso», agregó el reportero.

Alicia Villarreal, con una cara de asombro, no supo que decir y se alejó de la prensa, pero el reportero continuó cuestionado su punto de vista.

«No sé, no sé que decir, vaya. Tenemos 20 años de casados. Se han dicho muchas cosas», puntualizó Villarreal.

Alicia Villarreal reacciona a supuesta infidelidad de Cruz

En una entrevista con De Primera Mano, Alicia Villarreal comunicó que no sabe cómo reaccionar tras la supuesta infidelidad de Cruz Martínez.

«Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas, tengo muchos años en la industria y me ha pasado muchas veces que no sé cómo reaccionar», respondió Alicia Villarreal.