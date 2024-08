Por Agencias

Ciudad de México. Lo que el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, pueda declarar ante los tribunales de Estados Unidos no afectará al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo enfatizó el propio mandatario federal: “Nada de lo que declare puede afectarnos”.

A pregunta sobre el próximo inicio de las audiencias en el proceso que se seguirá en Nueva York contra el capo -que está bajo custodia de autoridades estadunidenses luego que el jueves de la semana pasada fuera capturado y/o detenido y trasladado a El Paso, Texas, aparentemente por una presunta entrega junto al hijo de su ex socio, Joaquín El Chapo Guzmán-, el jefe del Ejecutivo llamó a transparentar toda la información al respecto.

Remarcó que su administración sigue a la espera de la información que Washington prometió que enviaría en torno a la supuesta “entrega” de El Mayo y de Joaquín Guzmán López.

En torno a la transparencia y para que no haya impunidad, López Obrador sostuvo que la justicia de Estados Unidos debe dar a conocer, en caso que el líder del cártel de Sinaloa así lo declare, si existe asociación delictuosa entre esa organización criminal y autoridades no sólo de México, sino también del vecino del norte.

“¿Qué vinculaciones han tenido con agencias extranjeras? No ocultar nada absolutamente nada, sólo no mentir, no señalar por consigna, pruebas, señalamiento con pruebas, y que nadie sea intocable”.

Asimismo, pidió a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, dar detalles de la solicitud de información que la cancillería hizo al secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, sobre la detención de Zambada y de Guzmán López.

Al respecto, la canciller refirió: “Le mandamos una comunicación a Antony Blinken pidiéndole datos específicos de las circunstancias, del lugar donde despegó el avión, matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de difusión, de arreglo o si hubo alguna conocimiento previo a esta operación”.

Agregó que una vez que se solicitaron esos detalles, el gobierno de México está a la espera de la respuesta de Washington.

“Ayer me informaron que están en la preparación de dicha información, recabando la información”. (E mir Olivares y Laura Poy/La Jornada).