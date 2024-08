Por Agencias

Ciudad de México.- Ana Guevara, titular de la Conade, llegó con la espada desenvainada a la conferencia de prensa en la que dio a conocer su balance tras los Juegos Olímpicos París 2024.

La sonorense aplaudió el desempeño de los 107 atletas que compitieron en la justa pero también se refirió a los medios que cuestionaron su presencia y actividades en la capital gala.

«Entre más me chingan, más me crezco», comentó la ex velocista al cuestionarle sobre las críticas sobre su gestión y la administración de los recursos públicos.

La medallista olímpica reiteró que entregará las cuentas claras al término de su gestión. «Somos la administración más auditada y no nos han encontrado nada», atizó.

Guevara anunció que presentará una iniciativa para aumentar la beca vitalicia de los medallistas olímpicos.

«Hacienda va a determinar de cuánto será el incremento. Creo que es un caso de justicia porque muchos de ellos dependen de ese dinero».

Ana habló sobre las críticas por sus gastos en París.

«Viajé en primera clase por prescripción médica. Yo pagué mi vuelo y mis comidas de mi bolsa. Lo que yo gano me lo trago, me lo unto y me lo gasto en lo que me dé mi chingada madre».

Sobre su posible sucesor prefirió no opinar. «No tengo consejos o algún punto de vista sobre eso, ahora es tiempo de prepararnos para los Juegos Paralímpicos».

La dirigente se refirió también al pobre desempeño del taekwondo en los Juegos.