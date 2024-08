Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De acuerdo con testimonios que ha recibido de sus propios compañeros, el aspirante de la planilla verde a la dirigencia sindical de la Sección X del IMSS, Fernando Hernández Ávila, dijo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Tamaulipas presuntamente hay venta de plazas y actos de corrupción.

Entrevistado previo a su registro como candidato, Hernández Ávila enfatizó que los propios compañeros de trabajo también se han acercado para decirle que hay cobros en los trámites o documentos al interior de la organización sindical.

«Son casos de compañeros que sí nos lo comentan y que evidentemente esas situaciones que nos dicen se van a erradicar».

Por ello afirmó que uno de sus principales propósitos que lo llevan a buscar la secretaria general de la Sección X es transparentar el actuar del sindicato y acabar con esa presunta corrupción y prebendas que se han denunciado.

«El sindicato está para servir, no para servirse, desafortunadamente, pues bueno, sí tenemos algunos casos ahí que nos comentan compañeros, pero tenemos a otros líderes y compañeros que han demostrado durante años que han ayudado a la base trabajadora”.

El aspirante sindical estuvo acompañado por líderes que trabajan en las diferentes unidades del IMSS de todo el Estado, quienes dijo, siempre están al pie del cañón trabajando por mejorar el servicio al derechohabiente.

“Son líderes que ya han estado en las distintas unidades apoyando al trabajador, líderes que en un recorrido no les van a poder decir: es que usted me vendió una plaza, es que usted me sancionó, es que usted me corrió, es que usted me trató mal, es que usted me amedrentó, es que usted me hostigó”.

Y aunque a diferencia del candidato de la planilla roja, que ayer miércoles se registró acompañado por cientos de personas provenientes de varios municipios, el candidato de la planilla verde también estuvo acompañado por un nutrido grupo de simpatizantes

“Tenemos una gran ventaja, la primera es que somos gente honesta, trabajadora, responsable, dedicada y se puede comprobar muy fácilmente que la base trabajadora conoce nuestro trabajo y conoce nuestros líderes; nosotros no tenemos la ventaja que a lo mejor algunos tuvieran de dar licencias o de meter algún alguna comisión, no la tenemos”, se desmarcó.