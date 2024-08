Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el proceso de elección del que será el nuevo secretario general de la Sección X del Sindicato del IMSS se están cometiendo muchas irregularidades, como el hecho de perjudicar al candidato de la planilla verde Fernando Hernández Ávila, a quien le están retirando sus lonas de propaganda para colocar las de otro aspirante.

Seguidores del afectado videograbaron el momento en que un simpatizante de Ricardo Obeso, aspirante de la planilla blanca, retiraba la lona del Verde y al confrontarlo no supo qué decir y justificar su mal proceder.

«Están quitando mis lonas y evidentemente ellos están poniendo las suyas «, declaró Hernández Ávila.

Y agregó: «obviamente las quitan y se las roban porque no aparecen y no están por ningún lado, aquí porque los cacharon infraganti y los grabaron quitando una de mis lonas. Esa lona ya no hubiera aparecido simplemente se hubiera extinguido».

En el vídeo el candidato de la planilla verde cuestiona al responsable de ese acto que refleja no solo una falta de respeto sino una muestra del juego sucio con el que se manejan algunos contendientes.

«Doctor, por qué hace usted eso? Tenemos que respetar, solo eso pedimos respeto, queremos que nos respeten el lugar”.

Como respuesta solo se escucha un silencio a esas preguntas.

Como se sabe el IMSS Tamaulipas lleva a cabo el proceso de renovación sindical en el que tres aspirantes están haciendo campaña para promocionar el voto a su favor: se trata de Ricardo Obeso, de la planilla blanca; Jorge González Ortiz de la roja y Fernando Hernández Ávila, de la planilla verde.

El proceso se ha distinguido por un presunto despilfarro de recursos del actual dirigente del sindicato Pedro Luis Ramírez, cuya dirigencia también está fuertemente cuestionada por presuntos actos de corrupción y supuesta venta de plazas, a favor del candidato de la planilla roja, Jorge González Ortiz