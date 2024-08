Por Agencias

Culiacán, Sinaloa.- En una alusión directa a la aparición esta mañana del presunto testimonio del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que “no hay casualidad” en las circunstancias que se han dado recientemente.

“Resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos a hablar sobre el tema”, enfatizó al dar su respaldo al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, al igual que previamente lo hiciera la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

El acto de inauguración de un hospital del IMSS-Bienestar en esta capital estuvo atravesado por la presunta declaración de El Mayo Zambada. El presidente y su virtual sucesora estuvieron acompañados por el gobernador Rocha.

El jefe del Ejecutivo enfatizó que si bien hay buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, “hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados”.

Hoy por la mañana, trascendió la supuesta declaración de Ismael Zambada, en la que habría afirmado que el pasado 25 de julio fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos, tras una presunta reunión con el gobernador de Sinaloa, Joaquín Guzmán López -hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán- y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén, asesinado el mismo día que los capos fueron detenidos en Texas.

Desde aquí, tierra estigmatizada por ser el origen del cártel de Sinaloa, el mandatario federal felicitó al gobernador por dar la cara y no dejar pasar ni un día para aclarar el tema.

“Nosotros le tenemos toda la confianza al gobernador Rubén Rocha Moya, y lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día, porque no hay casualidad:

“Ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, al mediodía el embajador Estados Unidos (Ken Salazar) informó sobre la versión que ellos tienen de estos sucesos aquí en Sinaloa, y hoy aparece esta carta (de ‘El Mayo’). Y resulta que estamos aquí en Culiacán, pues de una vez vamos hablar sobre el tema. Y qué bien que se aclaró (Rocha) cuál es la situación, en dónde estabas y que nunca fuiste convocado a ningún evento. ¡Más claro ni el agua!”, subrayó el presidente.

Auguró que “no van a parar” debido a que hay molestia tanto en los conservadores en el país como en diversos sectores de Washington.

“No parará, así dice Chico Che: ‘No parará, compadre, no parará’. Escúchenla, escuchen. Porque están molestos, no les gusta la transformación, ni a los de adentro, los conservadores, ni a algunos que estaban mal acostumbrados a sentirse los dueños del mundo. Nosotros tenemos muy buena relación con el pueblo estadunidense y con los gobiernos de Estados Unidos, pero hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados”.

En ese sentido, remarcó que México es un país independiente, libre y soberano. “Aquí mandamos los mexicanos. Y a lo mejor antes que había gobernantes que no tenían autoridad moral y que establecían relaciones de complicidad con la delincuencia, ya sea con el crimen o con la delincuencia de cuello blanco, pues entonces si podían poner en el banquillo de los acusados a cualquier presidente de nuestro país; pero ahora ya cambiaron las cosas, nosotros tenemos autoridad moral y tenemos autoridad política, y aplicamos, que se escuche bien y que se escuche lejos, una máxima: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Previamente, la virtual presidenta electa expresó su respaldo al gobernador. “Vamos a seguir apoyando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su pueblo. Que quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia”.

Sheinbaum sostuvo que los hombres y mujeres de Sinaloa son buenos y muy trabajadores.

“Aquí en Sinaloa se produce el mayor parte del maíz que se consume en México, y ya sabemos que sin maíz no hay país”. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).