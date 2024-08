Por Agencias

Ciudad de México.- El organismo no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad AC (MCCI), cuyos apoderados legales son Claudio X. González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, tuvo ingresos por 502 millones 588 mil pesos en el periodo de 2016 a 2023.

De ellos, 96 millones 740 mil 613 pesos fueron enviados por la embajada de Estados Unidos en México, no a partir de la fundación del organismo en 2015, “sino en el momento en el que México realiza elecciones, y que el candidato que resulta elegido es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador”, informó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En una larga exposición, Pablo Gómez detalló los montos, las empresas y particulares que han entregado recursos a la asociación civil, así como el destino que han tenido estos fondos.

Destaca el pago por servicios de sus fundadores: María Amparo Casar Pérez cobró entre 2016 y 2023 26 millones 514 mil 57 pesos a Mexicanos contra la Corrupción, mientras que su otro fundador, Claudio X. González Guajardo, recibió 11 millones 244 mil 873 pesos entre 2016 y 2020.

El titular de la UIF detalló que MCCI también ha recibido recursos desde cuentas en Estados Unidos por 13 millones 17 mil 951 pesos entre 2017 y 2023, que incluyen como donadores a The Ford Foundation; John and Catherine T MacArthur Foundation; e Internacional Community Foundation, entre otras. A ello se suman otros 2 millones 40 mil pesos que recibió desde la National Endowment For Democracy, con el que gobierno de Estados Unidos financia organizaciones por la democracia en el extranjero.

El funcionario federal destacó que en México decenas de importantes empresas, entre ellas de Grupo México, de Germán Larrea, han entregado recursos, así como particulares, entre ellos Claudio Xavier González Laporte, padre de Claudio X., por un monto de 16 millones 775 mil pesos. (Laura Poy y Alonso Urrutia/La Jornada).