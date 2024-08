Jalisco no está ajeno a la creciente ola de casos de Covid-19 que se presenta en México.

En tan sólo una semana, los contagios reportados por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) crecieron en un 152 por ciento.

Del 21 al 27 de julio, la SSJ confirmó un total de 48 contagios y para la semana del 28 de julio al 4 de agosto (la cifra más reciente) fueron 121.

Desde inicios de julio se empezó a ver una tendencia al alza: En la primera semana se confirmaron 13 casos, siete días después fueron 23 los contagios atribuidos al virus SARS-CoV-2.

El titular de la SSJ, Fernando Petersen, reconoció este incremento, al que consideró «poco sustancial», pues está dentro de lo esperado.

Incluso, no descartó que en agosto se vea otro repunte de contagios en la entidad ya que, desde el inicio de la pandemia, en 2020, el virus ha tenido un comportamiento similar con pisos en agosto y enero.

«Estamos viendo que hay un aumento, no es sustancial, no es un número que nos alarme, es dentro de lo esperado, seguiremos monitoreando (…) No sería de extrañar que hubiera un repunte en Covid», destacó.

De acuerdo con las estadísticas de la SSJ, fue en enero de 2021 el mes con más muertes por Covid-19 para el Estado, con más de 3 mil 500 defunciones registradas, mientras que, en enero, pero de 2022, fue cuando se alcanzó el máximo de contagios con 85 mil 236.

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica lleva el recuento de las muertes atribuidas al SARS-CoV-2 y de enero a la fecha, Jalisco acumula 25 defunciones.

De acuerdo con la Red del Sistema IRAG, hay entidades como Aguascalientes o Nuevo León que tienen nosocomios saturados por Covid-19; sin embargo, en Jalisco el único hospital que presenta una ocupación considerable es el General de Occidente, que está al 50 por ciento.

La SSJ está a la espera de los lineamientos federales para el tema de vacunación anticovid; hasta el momento no hay información ni se ha mandado biológico.

Tendencia al alza

La Secretaría de Salud Jalisco reportó que el aumento está dentro del comportamiento esperado de la enfermedad.

– 48 contagios se confirmaron del 21 al 27 de julio de este año.

– 121 casos ya se habían para la semana del 28 de julio al 4 de agosto.