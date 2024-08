Por Agencias

Tepic, Nayarit.- “¡Imaginen qué tragedia!”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse al supuesto que en el pasado proceso electoral hubiese triunfado la oposición.

Al encabezar un acto de supervisión de los avances de proyectos prioritarios y de infraestructura para este estado, junto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe del Ejecutivo aseveró que se habría frenado la transformación de haber sido los ganadores los del PRIAN.

Inclusive, confesó que en plena campaña electoral, se reservó en diversas ocasiones de opinar para no arremeter contra los opositores, pues nunca ha estado en favor de los programas del bienestar, pero en campaña, la candidata opositora Xóchitl Gálvez firmó hasta con sangre que éstos continuarían.

“Yo tenía que reservarme mis palabras por respeto al proceso electoral, pero me molestaba mucho la hipocresía”, planteó desde la Casa de las Artes Indígenas de esta capital, uno de los proyectos que recuperó el espacio público durante el mandato de López Obrador.

“Imaginen si el pueblo no hubiese decidido como lo hizo, de manera sabia, por Claudia Sheinbaum. ¡Imaginen qué tragedia! Porque iba a ser un freno al proceso de transformación que apenas se ha iniciado en nuestro país, después de 36 años de predominio de una política antipopular, entreguista.

“Pero gracias a la madurez política de nuestro pueblo, porque se pensaba erróneamente y esto es uno de los mitos que se fue al carajo, porque se pensaba que el pueblo no existía o que era tonto y que era fácil de manipular, pues ya se demostró que el pueblo es mucha pieza y que sabe muy bien lo que conviene. Gracias a eso va a continuar la transformación”.

Celebró que los programas de transformación continuarán con el gobierno de Sheinbaum.

En el acto se informó que como parte de los proyectos prioritarios y de infraestructura para Nayarit se han invertido poco más de 52 mil millones de pesos en programas de justicia para los pueblos indígenas, hospitales, carreteras, caminos, obras de riego, entre otras.

“Cuando se estaba en campaña yo tenía que reservarme mis palabras por respeto al proceso electoral, pero me molestaba mucho la hipocresía, entre otras cosas de nuestros adversarios del bloque conservador. Porque para quedar bien decían: ‘Van a continuar los programas del bienestar. Lo firmo hasta con sangre’”, aseveró el presidente.

El mandatario aseguró que usaban esas promesas con la intención de engañar a la ciudadanía, pero “se equivocaron. No fue así porque, repito, la gente, en nuestro país está muy politizada. Gracias a la revolución de las conciencias, nuestro pueblo se empoderó. Ahora hay una auténtica democracia”.

El jefe del Ejecutivo aseguró que su sucesora “me va a cepillar”. A manera de reto, reveló que Sheinbaum le ha comentado que en su administración se duplicará la longitud de kilómetros de vías del tren para pasajeros.

“Ahora están resurgiendo los trenes de pasajeros. Ya me retó, dice que nosotros hicimos mil 500 kilómetros (del Tren Maya) y que ella va a hacer 3 mil kilómetros. Me va a cepillar. Y sí lo creo, sí lo creo. ¿Aquí saben de beisbol no? Y ella tira muy bien una recta de más de 100 millas, el tirabuzón y una recta cortada. Y ya para rematar, una moña y queda listo el cliente, arreglado”.

Conmovido, el presidente cerró su discurso leyendo el poeta “En paz”, de Amado Nervo, y que incluyó en su libro “¡Gracias!”.

Mientras leía, la naturaleza también pareció enviar un mensaje. Un trueno atravesó el cielo y su fuerza sobresaltó a las cientos de personas que escuchaban al mandatario.

Experto en la improvisación, López Obrador interrumpió la lectura y señaló: “Bueno, para ti es también, para la naturaleza, para el rayo”.

Previamente, Sheinbaum destacó que en estas nueve giras que ha tenido de manera conjunta con el mandatario para desarrollar la “transición en terreno” han sido de gran apoyo para ella, pues ha visto en cada rincón del país recorrido la “profunda transformación”.

Señaló que a partir de la llegada del movimiento de transformación a la Presidencia de la República, “cambió todo”, principalmente el que se beneficiara a las clases más desprotegidas.

“Vamos a seguir gobernando a partir del 1 de octubre con el legado del presidente López Obrador. No va a cambiar la máxima de que por el bien de todos primero los pobres, no va regresar la corrupción ni los privilegios, y vamos a seguir gobernando para el pueblo y con el pueblo de México”.

La futura presidenta selló su participación con una alusión a los opositores: “El mandato popular es que vamos por el plan C. Que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano del país, con los programas del bienestar, con más justicia que tiene que ver con el bienestar de México y seguir recuperando los derechos del pueblo: educación, salud, vivienda y todo eso vamos a seguir desarrollando a partir del 1 de octubre”. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).