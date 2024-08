Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Entre más me chingan más crezco”, así respondió Ana Gabriela Guevara a las críticas tras el virtual fracaso mexica en la pasada olimpiada de Paris donde apenas se obtuvieron cinco medallas cuando las expectativas hacían suponer el doble. Desde luego no es la única razón considerando que en el transcurso de su gestión ha estado en el ojo del huracán y sin embargo se mantiene al frente de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE por sus siglas en español).

La que fuera destacadísima atleta de admirables logros a nivel internacional, “no dio el ancho” como funcionaria, de ahí los cuestionamientos no solo en el aspecto deportivo sino en el manejo de los recursos económicos que, como parte del presupuesto federal, al parecer no siempre tuvieron el destino para el cual fueron autorizados por la cámara de diputados.

Son del dominio público las demandas que arrastra Gabriela, pero no ha sido tocada ni con la sombra de la sospecha por la FGR. Sigue tan campante mientras el deporte pierde terreno creándose una especie de complicidad en el resto de la república. En este aspecto, aquí en Tamaulipas fue evidente el abandono de niños y jóvenes durante los dos gobiernos anteriores, aunque el dinero, de que se gastó, ¡se gastó!

El asunto es que AMLO no colocó al frente de la CONADE a alguien realmente comprometido con el desarrollo armónico de las nuevas generaciones. De manera que los resultados no podían ser otros. Digamos que el capricho del líder de la 4T costó caro pero ya ni llorar es bueno.

Ana Gabriela es brava y por sus escándalos la conoceréis. Decíamos en columna anterior del enfrentamiento a golpes con algunos varones que quisieron pasarse de listos tanto con ella como su acompañante cuando ambas paseaban en sus respectivas y poderosas motos en pueblo cercano a la CDMX. Las fotos del rostro de la funcionaria relacionadas con el hecho, son memorables por el salvajismo con el que fue atacada.

Este miércoles Ana Gabriela llamó a una rueda de prensa principalmente para defenderse de lo sucedido en Paris, pero también para reclamar a quienes se meten su vida privada señalando que se han excedido. Por otra parte, textual lo dicho respecto de lo que gana: “me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana…no tengo marido ni marida ni nadie que me lo exija por qué gasto”. Esta sonorense sí que ha hecho historia. Buena o mala, ahí queda.

Mientras tanto, pareciera que la orden de aprehensión contra Javier Corral Jurado, forma parte de las venganzas panistas. Ya sabéis que el ex gobernador de Chihuahua es parte del equipo de Claudia Sheinbaum y como tal, sin duda ocupará importante puesto en la próxima administración, aunque antes tendrá que solventar acusaciones “inventadas”, dice él, por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, César Duarte Jáquez (actualmente en juicio por corrupción), y Manlio Fabio Beltrones. Por lo pronto Corral Jurado está protegido por la fiscalía capitalina.

SUCEDE QUE

Claudia Sheinbaum Pardo ya es Presidenta Electa. (Que alguien lo diga a los traidores).

Y hasta la próxima.