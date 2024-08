Por Agencias

Puebla.- El ex gobernador priista de puebla, Mario Marín Torres, ya se encontraría en su vivienda de la colonia Xilotzingo de la ciudad de Puebla, en donde seguirá, bajo arraig, el proceso penal en su contra por el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho.

Así lo informaron a La Jornada fuentes cercanas al político, aunque ninguna autoridad ha confirmado el arribo del político al inmueble.

La abogada Aracely Andrade, defensora de la periodista Lydia Cacho, informó que el lunes la jueza Carmen Ortuño Suárez envió un oficio a las autoridades penitenciarias, luego de que el sábado pasado le concedió el beneficio de prisión domiciliaria al ex mandatario poblano, lo cual debía ocurrir esa misma noche, pero las autoridades del penal hicieron 43 solicitudes a diversas autoridades en el país para saber si había alguna orden de aprehensión pendiente; por ello el traslado a su domicilio no se había concretado.

A través del oficio, relacionado con la causa penal 26/2018, referente a Mario Plutarco Marín Torres, la jueza dictó: “esta potestad jurisdiccional, con el fin de garantizar la observancia de sus propias determinaciones, amonesta al Coordinador General de Control Penitenciario, para que manera inmediata gestione y de cuenta a esta juzgadora del resultado de los oficios emitidos a las distintas autoridades e informe de igual forma de ellas al Director del Centro Federal de Readaptación Social 1 Altiplano.

En consecuencia, requiérase de nueva cuenta al Coordinador General de Control Penitenciario y al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano que de inmediato den cumplimiento a la determinación emitida por este Juzgado federal , dentro del incidente no especificado de sustitución o modificación de la medida cautelar de prisión preventiva relativa al presente sumario 26/2018, es decir, en poner en inmediata libertad al procesado Mario Plutarco Marín Torres y dejarlo a disposición del personal de la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Guardia Nacional , para que a su vez ésta dependencia realice el traslado del citado interno del propio centro federal de reclusión al inmueble donde permanecerá bajo resguardo domiciliario”.

Marín Torres permanecerá en su vivienda sin poder salir de la misma, según lo dictó la juez Segunda de Quinta Roo, Angélica del Carmen Ortuño, el pasado sábado, al cambiar las medidas cautelares que mantenían al político en prisión.

Las nuevas condiciones establecen que el ex mandatario deberá portar todo el tiempo un brazalete mediante el que la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares vigilará que no salga de su casa, asimismo, al priísta la fue asegurado su pasaporte y su visa pues no tiene permitido salir del país.

Durante la mañana de este martes pudo observarse poca actividad fuera de la vivienda, como el ingreso de un vehículo proveedor de señal de televisión por cable. Además, no se observa ningún tipo de vigilancia fuera de la casa.

Interrogado sobre el tema, Luis Knapp, abogado de la organización Artículo 19 que está a cargo de la defensa de Lydia Cacho, señaló que el exmandatario tenía como plazo hasta este lunes para cumplir con la medida de arraigo domiciliario, es decir, de permanecer en su vivienda para continuar con el proceso penal en su contra hasta que se dicte sentencia.

El litigante recordó que el equipo jurídico de la periodista presentará una impugnación de la decisión de la juez ante el Tribunal de Apelación de Quintana Roo, a más tardar este miércoles que es cuando el plazo para ello vence.

Explicó que el principal argumento que se presentará es que sí hay riesgo de fuga de Marín Torres debido a que permanecerá en su vivienda, pero podrá recibir todo tipo de visitas con las que podría planear la manera de escapar.

Por otra parte, indicó que durante el desahogo de audiencias previas, Marín declaró ante la juez que sí contaba con ingresos provenientes de su actividad como notario así como de negocios particulares con los que contaba, por lo que contaría con suficiencia monetaria para escapar del estado de Puebla o del país.

El 3 de febrero de 2021 Marín fue arrestado mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero, en la casa de su hermana, de nombre Alicia, acusado de ordenar la tortura y el arresto ilegal de la periodista, y fue trasladado a la cárcel de Cancún. Posteriormente, en enero pasado el llamado “Góber Precioso” fue trasladado al penal del Altiplano. (Patricia Méndez y Patricia Vázquez/La Jornada).