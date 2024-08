Variety informa que Warner ha eliminado por completo el sitio web de Cartoon Network que solía albergar un archivo de clips y episodios completos de una amplia variedad de series animadas, como Steven Universe, Teen Titans Go!, We Bare Bears, Adventure Time, y otras series antiguas y actuales de CN, donde ya no hay nada y se redirige a los visitantes a un mensaje que les invita en cambio a registrarse en Max.

“¿Estás buscando episodios de tus series favoritas de Cartoon Network? Mira lo que hay disponible en el streaming de Max”, dice el mensaje de la página a la que te redirigen. “Regístrate en Max, donde también puedes crear un Perfil Kids con restricciones por edad y protección adicional a la privacidad, para que sea divertido y adecuado para los niños. A los suscriptores de cable, ¡sigan disfrutando de su programación favorita de CN en su TV y apps conectadas también!”.

Además de eliminar el acceso gratis a las series, el sitio web de Cartoon Network también albergaba años de muy queridos juegos flash relacionados con éstas. Si bien varios habían sido borrados a lo largo de los años debido a diversos rediseños del sitio — y se archivaban en otro lado para los fans nostálgicos al menos algunos de los archivos actuales siguen estando disponibles vía versiones internacionales del sitio web de Cartoon Network en regiones donde no está disponible Max en estos momentos.

La noticia llega después del anuncio reciente de que Warner planea cerrar su servicio de streaming dedicado a la animación clásica, Boomerang. La semana pasada el estudio confirmó que Boomerang dejará de operar el 30 de septiembre, mudando su biblioteca y suscriptores a Max, en un tier libre de avisos comerciales.