Emma Coronel, esposa del conocido narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha dado sus primeros pasos como modelo en un video musical. Este debut lo hizo en un proyecto protagonizado por Mariel Colón, quien fuera abogada de su marido.

En una entrevista con María Antonieta Collins, del programa ‘Despierta América’ de Univisión, Coronel habló sobre su primer trabajo desde que salió de prisión en septiembre del año pasado. Pasó dos años y medio en una cárcel de Estados Unidos por actividades relacionadas con su esposo y el Cártel de Sinaloa.

Coronel explicó que aceptó participar en el video por tratarse de una canción de su amiga Mariel Colón, a quien conoció durante el juicio de su esposo. La canción, titulada ‘La Señora’ e interpretada por Colón, fue escrita por Mario Delgado, conocido como el ‘Cachorro’, quien ya había compuesto corridos en honor a ‘El Chapo’.

Emma Coronel comentó que la canción le llega profundamente porque habla de su vida y de todo lo que ha experimentado. Este proyecto también le permitió cumplir su sueño de ser modelo, algo que anhelaba desde niña.

Durante la entrevista, Coronel afirmó seguir enamorada de ‘El Chapo’, a quien no ha visto desde hace más de siete años debido a su encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. “El amor siempre va a seguir, claro, por supuesto”, declaró con firmeza.

Para Coronel, la canción tiene un mensaje importante: “Que se den cuenta que pasan cosas fuertes, malas, pero el pasado ya es pasado. No se queden ahí. Tenemos que seguir para adelante”.

En cuanto a sus planes futuros, mencionó tener algunos negocios en mente, aunque prefirió no revelar detalles por no estar concretados. Sin embargo, descartó completamente la idea de participar en un programa de telerrealidad, argumentando que no podría soportar estar encerrada nuevamente, ni siquiera por todo el dinero del mundo. “La libertad es lo más bonito, lo más preciado que puedas tener”, concluyó.