Por Agencias

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para declarar y presentar toda la documentación relacionada con los comicios del 28 de julio, en medio de una creciente presión internacional para que se divulguen las actas de la elección presidencial en la que la oposición denuncia, sin pruebas, un fraude.

A su salida del TSJ, Maduro señaló que tiene pendiente una conversación con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro, para abordar la crisis desatada luego de las elecciones, informó en redes el canal RTP Bolivia.

Maduro fue el último candidato que concurrió ante la sala electoral del TSJ, señalado de estar al servicio del chavismo. Otros ocho presidenciables, minoritarios, también respondieron al llamado, mientras el principal opositor, Edmundo González Urrutia, quien reivindica su victoria, no acudió.

Lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela será ley de la república, será santa sentencia, afirmó el mandatario a la prensa al salir de la audiencia.

Con la asistencia de Maduro ante la máxima instancia concluye el ciclo de comparecencias de los representantes de partidos políticos y ex candidatos que fueron citados por el órgano.

Maduro fue proclamado presidente relecto con 52 por ciento de los votos frente a 43 de cada 100 que favorecieron a González Urrutia, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no publicó el detalle del escrutinio alegando un jaqueo al sistema de votación. Doce días después, sigue sin hacerlo.

La oposición denunció fraude y aseguró tener la captura de 80 por ciento de las actas, que demuestran, dicen, la victoria de González Urrutia, un discreto embajador que representó a María Corina Machado en las presidenciales tras su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En ese contexto, la líder opositora Machado ofreció garantías, salvoconductos e incentivos al mandatario chavista para una transición negociada del poder; en este caso, el régimen que fue derrotado en esta elección presidencial”, señaló en una entrevista con la agencia de noticias Afp.

Estamos decididos a avanzar en una negociación, insistió la dirigente. Será un proceso de transición complejo, delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación. Maduro descartó cualquier contacto con la líder opositora. El único que tiene que negociar en este país con la Machado es el fiscal general. Que se entregue ante la justicia y dé la cara y responda por los crímenes que cometió. De verdad es la única negociación que cabe aquí, expuso el gobernante, quien tachó a la política de prófuga de la justicia.

Tras conocerse los resultados electorales estallaron protestas en el país, que se saldaron con al menos 24 muertos, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, y más de 2 mil 200 arrestados, según Maduro. El gobernante dijo, no obstante, estar dispuesto a convocar a un diálogo a los 38 partidos del país, que incluye la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fuerza que apoyó a González Urrutia.

ATAQUE CIBERNÉTICO BRUTAL

El presidente, de 61 años, concurrió representado por el procurador (abogado) del Estado, Reinaldo Muñoz, y miembros de su gabinete. A las afueras de la corte partidarios se congregaron para respaldarlo.

He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta de las juezas y jueces, señaló.

Observadores internacionales, como el Centro Carter, coincidieron en las proyecciones del triunfo opositor, mientras Estados Unidos -que reconoció la victoria de González Urrutia-, la Unión Europea, que pidió una verificación independiente del proceso y desconoce los resultados oficiales, y países de América Latina, incluidos aliados de Maduro, como Brasil, México y Colombia, solicitaron la publicación de las actas.

El Centro Carter ha hecho su despedida por la puerta triste de la mentira en esta historia electoral, zanjó el gobernante. El ataque cibernético fue brutal: 30 millones de ataques por minuto a los sistemas electrónicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Venezuela.

El presidente declaró además estar al teléfono las 24 horas del día, todos los días para una llamada con los presidentes Petro (Colombia), da Silva (Brasil) y López Obrador (México).

Una conversación entre los mandatarios prevista para estos días se canceló, según Maduro, por problemas de agenda.

El presidente del CNE, Elvis Amoroso, acudió el lunes a la corte y sostuvo haber entregado todo el material solicitado: actas de escrutinio de las mesas electorales, el acta de totalización definitiva y copia de la proclamación de ganador de Maduro.

La presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, informó que el material será revisado en un lapso de 15 días, pero es prorrogable.

González Urrutia justificó su ausencia ante la corte por la absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso.

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) pidió al fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, que publique una declaración preventiva para avisar de posibles actuaciones a los responsables de delitos contra el derecho internacional que hayan sido cometidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela. (Afp, Sputnik y Europa Press).