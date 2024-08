Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los convocantes a la manifestación de ayer contra la llamada sobrerrepresentación lo que quieren ahora es que se viole la Constitución para el reparto de las curules plurinominales en la próxima legislatura federal.

En la mañanera de este día, sin pregunta de por medio, el mandatario federal criticó “la hipocresía” de sus opositores, pues mientras fueron favorecidos por las actuales leyes que establecen el reparto de los espacios plurinominales, exigían que “la ley es la ley”.

Pero como ahora el resultado no les favoreció y dio la mayoría al movimiento de transformación, buscan que haya una interpretación de la Constitución.

“Como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho, cuando a ellos les convenía, se aplicaba la ley al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interprete la ley”, apuntó.

El tabasqueño refirió que la manifestación de ayer frente al Instituto Federal Electoral, convocada por la llamada marea rosa, estuvo “muy menguada” por la baja asistencia.

“Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente, estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni te siquiera claro por qué se manifestaban, por toda la manipulación que han llevado a cabo”, expresó.

El jefe del Ejecutivo manifestó que aunque se realizaron elecciones limpias y libres, el bloque opositor ahora reclama que les robaron 10 millones de votos.

“¿Dónde están las pruebas? Eso dijeron. Y los dirigentes, los camajanes engañan a muchos que, por ejemplo, esto que estamos haciendo es fraude, cuando nunca se han llevado a cabo elecciones tan limpias y libres, cuando ahora hay una auténtica democracia, no como antes”.

Recordó que los opositores, encabezados por Claudio X. González, engañaron de nuevo a empresarios para que aportaran recursos buscando que si bien sería difícil arrebatarle la Presidencia al movimiento de transformación, podrían evitar que obtuviera mayoría calificada con lo que no se reformaría la Constitución para, por ejemplo, transformar el Poder Judicial.

“Muchos empresarios, porque aquí vienen a contarnos todo, decían que ellos le metieron, aportaron, porque lo que no querían era que se reformara la Constitución y que se reformara la Corte, porque la Corte y todo el Poder Judicial está al servicio de los potentados y de la delincuencia organizada y de cuello blanco”.

El Presidente dijo que el movimiento de transformación ganó de 256 de 300 distritos electorales.

“Y no lo aceptan, ahora quieren que se viole la Constitución. ¿Por qué no son un poco, -y no es mucho pedir-, honestos y aceptan el resultado que es la decisión del pueblo? ¿Por qué no aceptan que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto? ¿Por qué el clasismo? ¿Por qué el racismo?”.

El mandatario puso dos ejemplos de la necesidad de reformar el Poder Judicial: el que apenas este fin de semana, con otro sabadazo, se dejó en libertad al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, para enfrentar en prisión domiciliaria el proceso que se le sigue por tortura y protección a redes de trata infantil.

El otro es que la Corte, aun cuando lleva 12 días que retornó de un largo periodo vacacional, no ha resuelto el tema del millonario adeudo de entre 20 mil y 25 mil millones de pesos a la hacienda pública del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Eso es lo que quieren, que el Poder Judicial esté al servicio de la corrupción. Eso es básicamente, pero afortunadamente el pueblo ya está muy despierto, muy consciente y vamos a seguir exhortando a Claudio X. González que informe cuánto recibió, de quién y sobre todo cuánto dinero han destinado a la guerra sucia, en especial en mi contra. Y mañana vamos a dar un adelanto sobre lo que ha recibido esta asociación de gobiernos del extranjero”.

Exhortó a Washington a dejar de aportar recursos a la organización de Claudio X. González.

“También para seguirle recordando al gobierno de Estados Unidos que eso es injerencismo, porque ni modo que no sepan para qué usan ese dinero. ¿O creen ustedes que no saben? Claro que es con propósito políticos, es una estrategia que viene de lejos. Ojalá cambien, ahora que van a haber elecciones en Estados Unidos. Es una estrategia de mantener a los gobiernos sometidos, chantajeados, se le olvida que cada país es independiente, es soberano y no es que no estén conscientes de eso”.

López Obrador recordó que su relación con su homólogo estadunidense Joe Biden está basada en el respeto.

“A él le escuché por primera vez la frase de que la relación entre nosotros se iba a dar con un pie de igualdad. Y él es muy respetuoso, cumple; pero como dice la canción: ’Es más fuerte la costumbre que el amor’, no se les quita a algunos la manía de estar metiendo la cuchara en todos lados. Pero ya cambiará compadre, ya cambiará”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).