Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La titular de la Secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, informó que en el pasado se registraban presuntos actos de corrupción en torno a la expedición de licencias de alcohol y se cobraban cantidades estratosféricas a los propietarios de los establecimientos que acudían a tramitarla.

“Fíjate que donde se presumía que había mucha corrupción era en alcoholes, en las licencias y hay que decirlo como es, por los presuntos cobros estratosféricos que se aplicaban”.

En este sentido, destacó que el actual gobierno del Estado no tolerará malas prácticas que cometan los servidores públicos, pero también dejó en claro que para que haya corrupción, se necesitan dos.

Por ello convocó a los interesados cuyos establecimientos estén al margen de la ley, a que se acerquen o acudan a las oficinas fiscales a regularizar su trámite, porque es fundamental que cuenten con su licencia de alcoholes vigente ya que carecer de ella es objeto de fuertes multas económicas.

A este respecto, señaló que el cuerpo que conforma el Departamento de Alcoholes se encuentra muy activo en las calles, y no para pedir la llamada mordida para hacerse de la vista gorda con quienes no tienen su respectiva licencia, sino para sancionar conforme a la ley.

“Ojo: les quiero decir que regularicen su situación, si es que aún no la tienen porque el equipo que conforma el Departamento de Alcoholes está muy activo en la calle, y no es para pedir mordidas ni mucho menos, es para sancionar la corrupción, en la que no incurre uno, sino dos”.

En este sentido, afirmó que la política de la actual administración es la de construir un gobierno humanista, que genere confianza entre los contribuyentes y éstos puedan acercarse para recibir orientación o apoyo en sus trámites.

“Le recuerdo a gente que tenga un bar, restaurante bar, algún café que venda bebidas alcohólicas y todos los negocios y establecimientos gracias porque se ha visto un comportamiento muy sano en cumplimiento de esta obligación de contar con su licencia de alcoholes”.

Pero, subrayó que “esta parte la digo con mucho respeto pero con mucha claridad: venga, acuda a nuestras oficinas a regularizar su trámite, nadie le va a cobrar cantidades estratosféricas, pero sí lo podemos sancionar si usted no cumple y no tiene su tarjetón. Hay mucha gente que equivocadamente dice es que ya pagué, pero el pagar no es lo mismo a tener tu licencia, el pagar es solo uno de los requisitos para poder obtener su licencia y si no cuenta con la licencia está sujeto a una sanción que puede ascender hasta el mismo costo de una licencia”.