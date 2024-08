El gigante tecnológico Google ha anunciado este lunes una donación de 10 millones de dólares para organizaciones que trabajan a favor de la salud mental de los adolescentes en EEUU, entre ellas The Rare Impact Fund, de la cantante y actriz Selena Gómez.

La partida permitirá apoyar la implementación de cursos de formación y recursos en salud mental para un millón de estudiantes de secundaria y 10.000 maestros escolares, según dijo Google.org, la rama filantrópica del motor de búsqueda y que ha destinado hasta el momento 25 millones de dólares en campañas de «bienestar digital» en menores.

«Nadie debería sentirse aislado en sus experiencias de salud mental, especialmente los jóvenes, que pueden ser especialmente vulnerables a esas luchas», señaló Gómez, quien hizo una aparición sorpresa en el acto con el que se anunció esta iniciativa, celebrado en una escuela secundaria de Los Ángeles, en California (EE.UU.)

La actriz, que en el pasado ha hablado abiertamente de sus problemas con la bipolaridad, puso de relieve el papel que pueden jugar los maestros a la hora de brindar herramientas para una mejor salud mental entre los escolares.

«Tenemos que brindarles a los adolescentes recursos para que puedan desarrollar hábitos de salud mental sólidos, positivos y productivos», recalcó.

Además de The Rare Impact Fund, las otras organizaciones recipientes de los fondos son DonorsChoice, The JED Foundation, Child Mind Institute y The Steve Funda.

El presidente de DonnorsChoice, Alix Guerrier, se refirió a los estudios que han elaborado en esta organización, según los cuales el 70 % de los maestros de escuelas públicas de EEUU se han mostrados preocupados por la salud mental de sus estudiantes.