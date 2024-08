Don Omar reveló que ignoró los primeros síntomas relacionados a un tumor en el riñón, antes de saber que su diagnóstico en realidad se trataba de cáncer.

Después de dejar en misterio los detalles sobre la enfermedad con la que ha estado batallando, el astro del reggaetón compartió la verdad detrás de su diagnóstico, el cual afortunadamente pudo conocer a tiempo antes de que se agravara.

De acuerdo con las declaraciones del intérprete de «Pobre Diabla», en una entrevista al programa «El Gordo y la Flaca», los síntomas los comenzó a percibir en 2021, mientras estaba de gira por Estados Unidos.

«Comencé a ver que había cambios dentro de mi cuerpo, comencé a sentirme débil y estaba pasando por una hemorragia que estaba siendo reflejada en mi orina, pasó por dos semanas y dentro de mí estaba entre asustado, necio y tratando de no ser mala leche, aunque ahora lo veo algo egoísta, me quedé callado. Pensaba que estaba deshidratado, yo mismo me diagnostico, comencé a tomar agua de limón, a automedicarme y realmente todo empeoró», recordó.

El puertorriqueño añadió que al ver cada vez más sangre en su orina, decidió llamar a su médico para saber qué es lo que en realidad le estaba pasando.

«El diagnóstico reflejaba un tumor de casi dos milímetros que dentro podría tener o un sarcoma que es un cáncer muy malo o alguno de otros dos tipos de cáncer, los doctores me advirtieron que tenía que tomar acción rápido porque si mi tumor llegaba a tener 3 milímetros, yo iba a pasar de fase uno a fase tres de cáncer y después de esa fase pues ellos no me aseguraban qué iba a suceder conmigo».

A su vez, el cantante de 46 años dijo que prefirió mantener su diagnóstico en secreto por un tiempo para continuar su vida con normalidad mientras se sometía a los tratamientos y a una lapranoscopia.

«Yo sentí frío por dentro porque dije: ‘yo tengo cáncer’. Yo me sentía tan bien con saber que estoy haciendo las cosas bien. Estoy trabajando mejor que nunca, tengo una gira exitosa, mis relaciones de familia está en el mejor momento de mi vida. Yo no quería que lo que estaba pasando cambiara la felicidad de todo el que estaba a mi alrededor», aseguró.