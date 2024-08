Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Claudia Sheinbaum recibió del TRIFE su constancia como candidata electa a la Presidencia de México. En primera línea de los invitados el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

No es casual la presencia del cardiólogo. Desde un inicio se sumó al proyecto de la todavía Jefa de Gobierno de la CDMX, que cuajó y cuajó muy bien hasta convertirse en la primera presidenta de México en 200 años de federalismo.

Hay coincidencias, afinidad en temas y compromisos como la igualdad y la justicia social. Desde la llegada de la 4T, Tamaulipas es un estado que no teme liderar cambios profundos y necesarios.

Américo ha estado con Claudia a lo largo del proceso electivo y en la elaboración de proyectos para el próximo sexenio. El seis de agosto expuso ante la futura Presidenta los proyectos estratégicos que necesita Tamaulipas para fortalecerse y modernizarse en los próximos años.

La identificación no es de ahora. El siete de julio del 2022, al recibir la visita de Américo y su esposa María, Sheinbaum escribió en redes: “Esta tarde estuve con el Gobernador Electo Américo Villarreal y su esposa María. Como lo dijimos hace un par de meses, su pueblo abrazó la esperanza y la primavera está por llegar a Tamaulipas”. El victorense acababa de ganar la elección como Gobernador.

Sobra decir que en esta región de la Patria el Segundo Piso de la 4T se ha adelantado con el principio de “bienestar desde la cuna hasta la tumba”, y la decisión de no permitir que regrese el nocivo sistema neoliberal.

En su mensaje este jueves, Claudia dijo: “Queremos que nadie sea discriminado, que no se trate al pueblo de México con desprecio o clasismo”, algo que en Tamaulipas cambió a partir del uno de octubre del 2022.

Pues bien, el 15 de agosto quedará en la página de la historia como la fecha en que las mujeres ascendieron a poder después de dos siglos de integrada la República. Lo más seguro es que, en adelante, se de la alternancia.

Si bien quedan resistencias, “nadie debe temer a nada, el futuro es promisorio”, dijo Sheinbaum al recibir la constancia.

Anotar que Tamaulipas y Morena le rindieron buenas cuentas a la candidata: Ganaron aquí 7 de 8 diputaciones federales, las senadurías de mayoría y 21 de 22 escaños locales.

Más que relación formal e institucional, la de Claudia/Américo es de aliados. Los cambios que se den en lo federal, se verán reflejados de inmediato en esta región que palpita a la margen del Bravo.

A Tamaulipas le irá bien el próximo sexenio, como le está yendo con López Obrador en los últimos dos años.

Tema aparte, ni la burla perdona Luis René “Cachorro” Cantú, jefe estatal del PAN, cuando afirma que Francisco García Cabeza de Vaca “no meterá mano” en la designación del pastor de su bancada en el Congreso de su Estado.

Allá el tonto que se lo crea, aunque para efectos prácticos es lo mismo: Los Cabeza no quieren meter mano porque no hay nada que rasguñar.

En lo político, es un grupo parlamentario que nacerá muerto: Los siete votos –si es que no hay deserciones al uno de octubre- no les alcanzarán ni para aprobar recesos o minutos de silencio en señal de duelo. Podrán ocupar la presidencia de la Mesa Directiva pero no la Junta de Gobierno.

Da lo mismo que coordine el grupo el carnal Ismael o el hermano putativo Gerardo Peña, si es que no los “atora” antes la FGR. No tienen billete oficial para comprar conciencias y “dedos”. Con saliva no son capaces de convencer a diputados que vayan a engrosar su bancada.

Lo más seguro es que perderán hasta el voto priísta, el de “Paloma” Guillén, acostumbrada a negociar con los vencedores y no hacerla de mártir en ninguna circunstancia. En la campaña fueron aliados, pero en la legislatura puede sumarse a la mayoría de Morena. Así ha sobrevivido en las nóminas oficiales en los últimos 40 años.

En 2021 sirvió de esquirol al servicio del gobierno panista. “Cosechó” 2,900 votos como candidata a la presidencia de Tampico. Ella misma acarreó gente a votar por Jesús “El Árabe” Nader para hacerlo ganar con 75 mil sufragios, lo cual es otra historia.

Hoy se pondrá al servicio -ya lo está- de Morena, aunque no la necesiten para nada, ni de mandadera a presentar iniciativas.

En el PAN da lo mismo si pastorea Ismael, Gerardo o el “mudo” Vicente Verástegui. No ganarán una sola votación en la 65 legislatura.

El respetable se cansa, las mismas caras y las mismas mulas: Gerardo secretario de Bienestar Social, pastor del Congreso del Estado, secretario General de Gobierno, diputado federal, coleccionista de derrotas y de chambas plurinominales.

“Chente” Verástegui pasó de noche por cargos de elección pero cobró bien como funcionario: Dos veces alcalde de Xicoténcatl y seis como diputado federal. Calentará asiento tres años más, ahora en el Palacio Legislativo de Tamaulipas.

Evento internacional en Reynosa donde el alcalde Carlos Peña inauguró junto con el mayor de Pharr, Ambrosio Hernández, la ampliación al puente internacional que une a ambas ciudades.

Se dieron cita funcionarios de ambos países como el senador por Texas, Juan “Chuy” Hinojosa; los representantes por Texas, Terry Canales y Sergio Muños; el senador Morgan Lamantia y Manuel Escobar por El consulado de México en Mc Allen.

Igual lo senadores John Cornyn y Ted Cruz, los Comisionados de Pharr y funcionarios de la operación del puente.