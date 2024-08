Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) continúa visitando los planteles particulares que ofrecen educación media superior para comprobar que cuenten con toda la documentación necesaria para ofrecer ese servicio.

En este contexto, las escuelas del empresario y político Francisco Chavira Martínez se encuentran bajo investigación debido a que han sido señaladas por incurrir en irregularidades, sin que cuenta con la autorización para prestar el servicio educativo.

“En el caso de la institución a que refieren, ésta ha sido llamada para poder cumplimentar algunos aspectos, porque es una institución grande que además no solamente tiene un reconocimiento si no, eventualmente pudiera, no lo sé, contar con reconocimiento en otras entidades federativas y en otros lugares para poder prestar el servicio”, respondió Lucía Aimé Castillo Pastor, cuando fue cuestionada sobre el estatus de esas presuntas escuelas patito.

La funcionaria agregó que “el que corresponde al que tenía vigente con nosotros (el permiso), está siendo revisado y tiene una serie de pasos que atender antes de que se determine la suspensión”.

La funcionaria señaló que los establecimientos escolares del también político -quien ha brincado de partido a partido para ser candidato a puestos de elección popular sin que hasta la fecha conozca el triunfo-, no ha cumplido con todos los requisitos, sin embargo, se les dio tiempo para que presentara los requerimientos solicitados.

“Ha faltado a la posibilidad de cumplir con ciertos requisitos, se le ha apercibido para que los cumpla y terminando los plazos pues daremos el paso siguiente”, advirtió.

Finalmente, la responsable del ramo educativo en Tamaulipas exhortó a los ciudadanos en general a denunciar la existencia de ese tipo de escuelas irregulares, conocidas popularmente como “patito”, ya que las escuelas particulares legalmente establecidas deben contar con el Reconocimiento de Validez Oficial (REVOE).

“Aquí habría que decir más bien que la invitación es al público en general; una, para que realicen las denuncias si es el caso, pero sobre todo que verifique que haya un registro, no sólo estatal, sino nacional de esas instituciones, que deben estar autorizadas para poder prestar el servicio educativo mediante el reconocimiento de validez oficial”.