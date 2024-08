Su regreso se retrasa. Tigres no podrá contar con Diego Lainez para su duelo de Octavos de Final de la Leagues Cup ante New York City FC, después de que sufriera una nueva lesión que lo dejará sin actividad.

El delantero mexicano suma más de un mes sin actividad luego de una operación en el tobillo, al terminar el torneo pasado de Liga MX y que lo privó de disputar la Copa América con la Selección Mexicana.

Ahora el entrenador de Tigres, Veljko Paunovic, reveló que, a pesar de que el volante mexicano ya había entrenado al parejo de todos sus compañeros, sufrió una lesión completamente distinta por lo aún no podrá regresar por precaución.

“Diego se incorporó en algún momento y avanzó muy bien al recuperar su nivel físico, en ese proceso tuvo una molestia que no tiene nada que ver con la cirugía que tuvo, sino un problema muscular que ya superó. Eso nos dio una alerta de no pasarnos con la carga. Hablé con él, le expliqué que vamos a hacer los pasos adecuados para no precipitarnos. Diego está a punto de volver”, reveló el estratega serbio.

Cabe destacar que Diego Lainez no juega desde el 9 de mayo del 2024 cuando Tigres cayó ante Rayados en los Cuartos de Final. Ahora su regreso podría ser para la reanudación de la Liga MX o para la siguiente ronda de Leagues Cup.