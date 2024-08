Por Agencias

Ciudad de México.- Frente a la asignación final de curules y escaños en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, un grupo de 27 ex consejeros electorales solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) no aplicar “una lectura letrista y parcial de una fracción del artículo 54 de la Constitución”, a fin de evitar la sobrerrepresentacion de una sola “fuerza” política.

La carta entregada de manera individual en las oficinas de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no fue bien vista por algunos de los destinatarios quienes consideraron que es un “acoso” a su labor.

Fuentes de ambas instancias dijeron que en el periodo de gestión de los firmantes “no habrían aceptado sugerencia alguna para violar la Constitución».

El miércoles entrante sesionará la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos para discutir y, en su caso, aprobar el proyecto elaborado por la dirección ejecutiva en esta materia. Dos días después, la resolución se someterá a consideración del consejo general del INE.

En tanto, en la misiva, los ex consejeros encabezados por el ex presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, señalan que -el reparto de espacio de representación proporcional o plurinominales- no se trata de un asunto rutinario ni de aplicar sólo una fórmula matemática.

“Su resolución tendrá que ver con el peso específico que los diferentes partidos y coaliciones tendrán en la Cámara de Diputados.

En la carta, los ex consejeros recalcan que en las últimas décadas se ha buscado que entre votos y escaños exista la mayor correspondencia y por ello se han establecido los límites que la Constitución impone a la sobrerrepresentación.

“Les llamamos a mantener vivo ese propósito y, por ello, realizar la lectura más abarcante, completa, sistemática y funcional de los preceptos constitucionales para que el órgano parlamentario en el que se refleja la representación nacional sea la casa de la pluralidad política, de acuerdo con los votos que cada una de las fuerzas políticas haya logrado y que permita cristalizar el principio de máxima proporcionalidad posible que subyace a toda representación democrática”.

Por eso, añaden, “desde nuestro punto de vista es importante que en la decisión que ustedes tomen en los próximos días se atiendan y ponderen los muchos argumentos que en una discusión pública sin precedentes se han expresado en los últimos meses”.

“Nos preocupa que una lectura letrista y parcial de una fracción del artículo 54 de la Constitución lleve al país a contar con una Cámara de Diputados en la cual la representación de las diversas corrientes esté distorsionada”, advierten.

En su argumentación dicen que de la decisión de los once consejeros actuales dependerá la adecuada representación de las distintas fuerzas políticas a partir del respaldo ciudadano que recibieron el 2 de junio pasado, “así como refrendar que se cumpla el propósito de los límites máximos a la sobrerrepresentación establecidos en la Constitución en 1996: que toda modificación al texto de nuestra Carta Fundamental requiera de grandes acuerdos políticos, como los que precisa el pacto constitucional mismo, y no dependa de una sola fuerza política”. (Fabiola Martínez y Lilián Hernández/La Jornada).