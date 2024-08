Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al capo Ismael “El Mayo” Zambada que revele los vínculos del cártel de Sinaloa con funcionarios de México y de Estados Unidos.

Ante el inminente juicio contra el fundador de esa banda criminal -donde su socio fue Joaquín “El Chapo” Guzmán- en Estados Unidos, tras su aparente entrega en días pasados, el jefe del Ejecutivo destacó que será importante conocer la información que “El Mayo” pueda dar a conocer, y exhortó a que se transparente todo.

“Si van a informar sobre sus vínculos con autoridades mexicanas, ayuda. Que se sepa cuánto apoyo le daban las autoridades, que informe quiénes lo protegían, todo esto va a ayudar mucho; y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos, como éste (de la presunta captura). Transparentar todo, eso ayuda muchísimo”, señaló en su conferencia en Palacio Nacional.

El mandatario detalló que su gobierno sigue a la espera de la entrega de la información sobre la captura de Zambada y de Joaquín Guzmán López (hijo de El Chapo) el jueves de la semana antepasada

“No, todavía no tenemos toda la información, y esperamos que la vamos a tener. Pienso que antes del juicio, sobre todo de lo relacionado con la detención y el traslado (de ambos narcotraficantes)”, enfatizó.

Lo que hasta ahora se conoce, agregó, es que al parecer se trató de una negociación para la entrega de los dos miembros del cártel de Sinaloa.

“En este caso en especial, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación, cuando menos con uno de los dos personajes, con Joaquín Guzmán López, eso fue lo que nos informaron, y no ha habido más información. Estamos esperando que nos informen. De lo que estamos seguros es que no intervinieron las fuerzas armadas de México. Esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades el gobierno de Estados Unidos y estas personas”.

Reiteró que si bien la detención del capo ayudará a obtener la información de presuntos pagos de la banda criminal a diversas autoridades, incluidas de Estados Unidos, para tener protección y favorecer el tráfico de drogas y otros delitos; no es garantía que se erradique el tráfico de estupefacientes a territorio estadunidense.

Para ello, subrayó el tabasqueño, se debe atender las causas y combatir el consumo.

En ese sentido, dijo que Estados Unidos es el país del mundo que mayor consumo de drogas registra.

“Se detiene al señor Zambada, pero si no se atiende ese consumo y si nosotros damos opciones a los jóvenes para que no sean enganchados, no sean utilizados en las bandas de narcotraficantes, no vamos a enfrentar el problema, hay que atender las causas”.(Emir Olivares y Ángeles Cruz/La Jornada).