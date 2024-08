Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Dónde anda Ismael?, ¿ya en los Estados Unidos? Como senador le quedan alrededor de 20 días de inmunidad procesal.

Terminará el periodo el 31 de agosto para entrar a la legislatura de Tamaulipas el uno de octubre (si es que llega). En esos 30 días pueden suceder muchas cosas, como cumplimentarse órdenes de aprehensión en su contra.

Le calcularon mal ¿cómo piensa adquirir el fuero local?. No se puede hacer vía remota, a distancia, o mandar a alguien en su representación.

¿Llegará al Palacio Legislativo en la cajuela de un automóvil? Hay el antecedente de un diputado federal perredista que así lo hizo. Al final fue desaforado y encarcelado.

Oficialmente el periodo de la legislatura arranca el 30 de septiembre. Según el artículo 10 de la Ley Interna, puede no asistir a la instalación. Rendiría protesta días después

“Los diputados que no hubieren asistido a la sesión, rendirán su protesta ante el presidente de la Mesa Directiva en funciones en la primera sesión a la que concurren”, dice la Ley, sin especificar cuánto pueden esperarlos.

Lo que sí, no puede estar ausente más de tres sesiones o se le descontará la dieta y será llamado el suplente.

En la misma condición se encuentran otros cabecistas que salen del Congreso de la Unión, como Vicente Verástegui Ostos, también en problemas por el asalto al Palacio Legislativo en que participó, y otros chistecillos por ahí. Es un tipo agresivo e intolerante, siempre acompañado por dos o tres pistoleros a su servicio.

Complementa la lista de los pluris Gerardo Peña Flores, ex secretario General de Gobierno, que igual permanecerá un mes sin fuero ¿también huyó del país?.

Por declaraciones de la Jurídica del Gobierno, Tania Contreras, se sabe que es investigado por la entrega irregular de notarías. Fue el autor de todo el margallate.

Son los tres tristes tigres de Francisco, seleccionados para “defender” la posición del PAN en la 66 legislatura. En un descuido y entran en función sus suplentes ¿quiénes son?

De Ismael lo es Alberto Salazar Anzaldúa, también en líos judiciales por presuntos delitos cometidos como secretario de Administración de Cabeza de Vaca

El suplente de Verástegui, cuarto en la lista, es Humberto Elizondo Bolaños, originario de Xicoténcatl, uno de sus incondicionales, ex contralor del ayuntamiento, ingeniero civil, colaborador del cacicazgo desde hace años.

El de Peña es Benito Noé Zárate Ramírez, un abogado de Reynosa, para variar.

Ojo, después de agosto puede haber sorpresas en la futura bancada del PAN. Los tigrillos no la tienen segura.

Cambiando de tema, con casi el cien por ciento de los votos de los consejeros, se consumó la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI. A partir de, se esperan deserciones que pondrían en riesgo el registro del partido.

Oficialmente este domingo, la Comisión de Procesos Internos dio a conocer la victoria de Moreno con 440 votos a favor y ocho de su contrincante Lorena Piñón.

En todo el proceso de ratificación, Alito amenazó con expulsar a sus enemigos como Francisco Labastida, Pedro Joaquín Coldwel y Dulce María Sauri, que fueron dirigentes nacionales. Otros se fueron por voluntad propia.

Luego del nacional, el partido emitirá convocatorias para renovar las dirigencias estatales ¿qué para Tamaulipas?. No se espera la ratificación de Mercedes “Paloma” Guillén Vicente. A partir del uno de octubre llegará como diputada local plurinominal.

Ambas posiciones no son incompatibles, pero no se espera que continúe en el encargo. Tampoco que Arturo Núñez, ex candidato al Senado, aunque ha manifestado sus intenciones.

Hay un futuro incierto para el partido, a menos que los propios cabecistas de plano se adueñen del estatal y municipales, para obligar ir en alianza en la elección del 2027.

El tricolor tiene hoy dos alcaldías.

Aparte, mire que, en Reynosa, ante las temperaturas que rondan los 40 grados, el ayuntamiento dispuso la distribución de agua fresca, gratuita, a personas que permanecen en la vía pública. Es el operativo carrusel de auxilio operado por Protección Civil, cumpliendo acuerdo del alcalde Carlos Peña Ortiz.

Es el único municipio en que se atiende a la población en riesgo por las altas temperaturas. A los demás les vale.

Lunes de actividad de la Diputación Permanente del Congreso del Estado. Sesión a las diez de la mañana.

Y de un momento a otro se espera que el IETAM convoque a sesión para asignar las diputaciones de representación proporcional. Luego las impugnaciones para resolver en definitiva en los últimos de septiembre.

No se esperan sorpresas, la asignación de los 14 escaños se hará por partido y no por coalición como quisieran las oposiciones. Morena tendrá mayoría calificada.