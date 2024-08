Por Agencias

Villepinte, Francia.- Luego de asegurar al menos una presea de bronce para México en el peso mediano del boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024, Marco Verde reconoció sentirse presionado debido a que este deporte le ha dado muchas medallas al país.

El púgil tricolor triunfó este sábado en su combate de los cuartos de final tras vencer por decisión dividida al indio Nishant Dev.

La medalla de Verde es la primera en boxeo de México desde la de Misael Rodríguez en Río de Janeiro 2016 y la 14ta en la historia.

La disciplina es la segunda que más medallas le ha dado a México en la historia, sólo superada por clavados (16).

“Era mucha presión porque el boxeo siempre ha obtenido medallas y aquí le pude sumar otra. Estoy muy contento por eso”, dijo Verde al final del combate. “Esto ya queda en el pasado. No me gusta confiarme, me viene un rival duro, no hay rivales fáciles”, agregó.

Verde buscará avanzar a la final cuando enfrente al británico Lewis Richardson el próximo martes en el estadio Roland Garros.

Para hacerlo deberá sobreponerse a molestias que tiene en la mano derecha hace meses, pero que se recrudecieron luego de su combate por los octavos de final.

“Hay muchas lágrimas en este momento, no puedo ni hablar”, dijo conmovido el peleador de 22 años.

El mexicano fue sorprendido en el primer episodio por Dev, pero en el segundo mejoró su defensa y logró conectar sólidos golpes que lo favorecieron para empatar el combate. El tercer round fue el más equilibrado, pero los jueces se lo dieron para llevarse el triunfo.

“En el primer round hice mal las cosas, me sentía ansioso por querer presionar, pero la esquina me acomodó las ideas y salimos bien al final”, indicó. (Ap).