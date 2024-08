Por Agencias

Ciudad de México.- Si los Juegos Olímpicos son el reflejo del potencial deportivo de un país, México tiene mucho trabajo por delante.

París 2024 cierra el telón y la delegación nacional se despide de la justa con una cosecha de cinco medallas (0-3-2) que cumple a medias con las expectativas de un sistema que esperaba al menos un par más.

La caída de resultados de los últimos tres ciclos se detuvo y los deportistas consiguieron superar los cuatro bronces obtenidos en Tokio. Sin embargo, disciplinas como el taekwondo quedaron a deber pese a contar con el respaldo económico necesario para su preparación.

La de oro no llegó y México llega a 16 años sin tener a un campeón olímpico.

Osmar Olvera brilló en el Centro Acuático de París. El clavadista se consolidó como la figura de la delegación nacional al conseguir dos podios: una plata en trampolín de tres metros sincronizado y el bronce en la modalidad individual.

El capitalino de 20 años hizo historia en sus segundos Juegos al unirse a Joaquín Capilla como los únicos clavadistas en atrapar dos medallas en una misma justa de verano. Olvera simboliza la evolución de un deportista de alto rango que año tras año se supera a sí mismo. En 2028, va por su revancha a Los Ángeles.

Estoy contento con mi desempeño pero quiero ganar la de oro. Voy a trabajar muy duro los próximos cuatro años para poder alcanzar mi meta, dijo tras conseguir su segunda medalla.

ALEJANDRA OROZCO SE DESPIDIÓ DE LOS CLAVADOS

Alejandra Orozco decidió ponerle fin a su carrera deportiva en la Ciudad Luz. Después de cuatro ciclos olímpicos, la clavadista dijo adiós a la piscina con un quinto lugar en plataforma sincronizada y un octavo en lo individual.

Desde Londres 1948, los saltos ornamentales suman 17 preseas en Juegos de verano.

VERDE Y AWITI SORPRENDEN

La judoca Prisca Awitti y el púgil Marco Verde lograron medallas históricas para nuestro país.

Verde, campeón panamericano, se convirtió en el primer mexicano en 40 años que llega a una final en boxeo y le regaló al país su primer metal en los 71 kilogramos.

Awitti obtuvo el primer podio para su disciplina; una medalla que muy pocos esperaban a pesar de que la seleccionada ocupaba el quinto sitio en el ranking mundial.

El tiro con arco cumplió con un bronce por equipos, aunque quedó a deber en la modalidad mixta e individual.

TAEKWONDO EN CAÍDA LIBRE

Por segundo ciclo consecutivo, el taekwondo tuvo una pobre actuación. A pesar de ser una de las disciplinas con más cobijo económico del gobierno federal, ninguno de sus dos seleccionados alcanzó el podio pese a llegar con las credenciales necesarias.

María Espinoza logró la última presea para la disciplina en Río 2016 (bronce); a partir de entonces, ningún taekwondoísta ha podido figurar en el podio.

GIMNASTAS DEBUTAN

México participó por primera vez en la gimnasia rítmica por equipos. La selección dirigida por la tapatía Blajaith Aguilar no clasificó a la final del all around, pero abrió la puerta para buscar mejores resultados en el ciclo rumbo a Los Ángeles.

En la modalidad artística, Alexa Moreno no logró los resultados esperados al no clasificar a las finales all around y salto de caballo.

La natación artística, en tanto, regresó a un escenario olímpico después de 28 años. El equipo se ubicó en el octavo sitio con una rutina libre que dejó encantados a los jueces del Centro Acuático parisino.

Los de Francia podrían ser los últimos Juegos de la capitana Nuria Diosdado, tras representar a México en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Lo veo muy lejano, imposible, dijo sobre la posibilidad de extender su carrera.

La pedalista Daniela Gaxiola, la clavadista Alejandra Estudillo y Gabriela Rodríguez de tiro deportivo se despidieron de la cita veraniega con un grato sabor de boca al ubicarse en la sexta posición en las pruebas de keirin, trampolín de tres metros y skeet, respectivamente.

Tras conseguir históricos resultados en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, México no pudo continuar con el buen paso en París, de donde se despide con un sabor agridulce.

Falta una preparación más ambiciosa, que verdaderamente se la crean. El número deseado que anunciamos, ese posible 9, se quedó sólo en el intento, pero el balance es bueno, comentó en París Ana Guevara, titular de la Conade. (Adriana Ruiz Reyes/La Jornada).