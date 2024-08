Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es tiempo de mandar a alguien al penal como escarmiento, o le seguirán perdiendo el respeto a la autoridad.

Año con año, desde el 2010, la Auditoría Superior de Tamaulipas fue acumulando expedientes a los gerentes de la Comapa Zona Conurbada, hasta sumar más de mil millones de pesillos que se “perdieron” entre los laberintos burocráticos.

Lamentablemente nadie ha sido sentado en el banquillo de los acusados, y menos encarcelado.

El informe de auditoría 2016 dice textual: “No fue posible verificar si la recaudación, manejo y aplicación de recursos se ajustaron a la legalidad sin causar daño al patrimonio de la entidad fiscalizada”.

Rechazadas las cuentas por la Auditoría y el Congreso del Estado, el cochinero que dejaron los gerentes nunca quedó aclarado. Así están todos los números del organismo que surte del vital líquido a Tampico y Madero (Altamira se emancipó y ahora le paga “renta” a la Conurbada).

Hay dos caminos: Mandarlos a la cárcel o liberarlos de responsabilidad, borrón y cuenta nueva, como dicen, limpiar la casa para comenzar de cero ¿qué es lo más fácil para el Auditor Interino Noriega Orozco?.

En 2017, ya con “La Quinita” Hernández Correa presidiendo la Comisión de Auditoría, con denuncias penales de por medio, el informe de los abogados simplemente dice que está “pendiente del ejercicio de la acción penal”.

Sigue pendiente desde entonces. Causa pena leer, por ejemplo, según datos de la ASE, que los fiscalizadores no han podido judicializar a los ex gerentes, David Ulloa González, Mario Leal Rodríguez, Jorge Manzur Nieto, Francisco Bolado Laurentes y todo el Consejo de Administración del 2009 al 2012.

Menos a los cabecistas Adolfo Manuel Cabal Ruiz, Jorge Rivera Schotte y Gabriel Guerra Turrubiates.

El 17 de mayo del 2023, los abogados de la Comisión presentaron tres denuncias por saquear los fondos del organismo, en contra del ex gerente Rivera, pero más de un año después no han progresado (urge cambiar al señor Barrios Mojica).

Una de las demandas menciona que el personaje ligado a la empresa brasileña Odebrecht, antes de irse de la gerencia digitalizó y robó información sensible de Comapa. Es fecha que lo sigue protegiendo el Fiscal “carnal”.

Otra por haber eliminado la cuenta de un cliente de la Comisión que debía tres millones de pesos, incluyendo multas por robo de agua.

Los “pendientes” son por mil seis melones de pesillos de aquel entonces. Con intereses debe andar un 50 por ciento más.

Es una estructura burocrática de 265 jefes que manejan a un promedio de 1,300 empleados dispuestos a trabajar lo menos y pillarse lo más.

Repartieron lana a discreción, ya por contratos de obra o servicios profesionales. Asesores personales que cobraron millones pero nunca se supo si hicieron el trabajo.

Por ejemplo, en 2017, Cabal estuvo pagando 788 mil pesos mensuales a Marcelo de los Santos Anaya “por realizar actividades de asesoría a las diferentes coordinaciones de la Gerencia Administrativa”.

Hijo del ex Gobernador de San Luis del mismo nombre, nunca tuvo problemas de actividades ilícitas en Tamaulipas, pero sí recibió órdenes de aprehensión en otras regiones.

Hicieron pagos millonarios a empresas que se antojan fantasmas por presunta reparación de tuberías que quién sabe si se realizaron.

No solo en la Comisión del Sur hay datos sospechosos. Cómo es posible, en otro ejemplo, que Raúl Ramírez Castañeda no pueda “jalar” a la ex gerente de Comapa de Abasolo, Zoila Reyna García Salas, por el “pendientillo” de un millón 430 mil pesos, si la cuenta data del 2017.

Y el ex gerente de la Comisión en Guerrero, Jorge Lorenzo Villaseñor González, está péndulo de devolver dos millones 110 mil pesillos, o ir a la cárcel.

AMERICO VILLARREAL con Claudia Sheinbaum. Y hablando del tema agua, decir que el Gobernador Américo Villarreal expuso ante la Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum los proyectos estratégicos que sentarán las bases para modernizar Tamaulipas en los próximos años, sobre todo en materia hídrica.

Este martes el tamaulipeco participó junto a sus homólogos de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Veracruz.

El paisano impulsa un total de 38 proyectos estratégicos, entre ellos carreteros y el PLHIGON (Planeación Hídrica Golfo Norte) que consiste en la construcción del acueducto Río Bravo presa Vicente Guerrero, para llevar a la frontera hasta 20 metros cúbicos por segundo para aliviar la sed de las ciudades fronterizas.

Llevar suficiente agua a Victoria desde la Vicente Guerrero, es otra de las metas que se ha propuesto el gobierno de Villarreal Anaya, así como la rehabilitación del sistema lagunario del Río Tamesí.

Luego de la reunión con los Gobernadores, Claudia dijo a los periodistas que a partir del uno de octubre próximo trabajará con los mandatarios sin distinciones partidistas, apoyando por lo menos uno de los proyectos que recibió.