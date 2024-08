Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los concesionarios organizados de Victoria rechazaron el incremento de dos pesos a la tarifa del pasaje autorizado por la subsecretaría del Transporte del gobierno del estado.

En voz de su dirigente, Florentino Trejo Zúñiga, ese aumento no corresponde a la realidad económica que se vive porque todo se ha encarecido y esa suma es insuficiente para cubrir los gastos de operación del transporte.

Dijo que el aumento debió ser de cuatro pesos, ya que los pesos son solo es un paliativo para respirar y seguir sobreviviendo, pero difícilmente servirá para mejorar el servicio o las unidades.

“Definitivamente no estamos conformes porque no es suficiente para revalorizar nuestros costos de operación. Como dato, tenemos un rezago de inflación del 58 por ciento desde el último incremento, y nos están otorgando un 20 por ciento de incremento, entonces ni la mitad de todo, lógicamente no es suficiente para nosotros para orientar los gastos de operación”.

Sin embargo, y aunque no están de acuerdo, los transportistas aceptaron ese ajuste de dos pesos a la tarifa a la vez que exigieron al gobierno del estado que realice un estudio real de la situación que viven los transportistas en Tamaulipas, para que haya una transformación acorde a las necesidades de los prestadores de servicio y de los usuarios.

“Reconocemos que el servicio es deficiente, por eso deseamos mejorar la imagen de los carros que están en mal estado y tratar de arreglarlos, sería importante que el gobierno nos apoye con algún programa crediticio o de incentivos fiscales”.

LA SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE DEBE DEPENDER DE SEDUMA: RAMIRO RAMOS

Por su parte, el priista Ramiro Ramos Salinas, que ya fue alguna vez subsecretario de esa dependencia en un gobierno tricolor, dijo que para que realmente se pueda mejorar y modernizar el servicio que reciben los usuarios, la subsecretaría del Transporte debería depender de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y no de la Secretaría General de Gobierno, como actualmente ocurre.

Refirió que el tema del transporte está relacionado con el ambiente, con la movilidad y con el ordenamiento territorial, por lo que sería saludable que el actual gobierno considere pasar a la SEDUMA dicha subsecretaría.

“En relación con el aumento de transporte considero que este gobierno comete el error de dejar en manos de la Secretaria General de Gobierno a la Subsecretaría de Transporte, cuando debería depender de la SEDUMA, porque el transporte tiene que ver con el tema del ambiente, de la movilidad y de ordenamiento territorial; y si este gobierno continúa con esta política no hay manera de que se apoye correctamente apoyo a los transportistas”.

Ramos Salinas no opinó si el aumento de dos pesos autorizado por el Gobierno a los concesionarios es suficiente o no, simplemente basó su comentario diciendo que cuando se habla de mejorar el transporte no se debe limitar al tema del ajuste tarifario sino que implica mucho más, y tiene que ver con el mejoramiento de vialidades en todos los municipios y con el apoyo a los dueños, ofreciéndoles créditos para que puedan renovar sus unidades y modernizar el servicio instalando sistema de conteo de pasajeros, entre otros puntos a considerar.

“No solo es autorizarles un aumento de sus tarifas sino pavimentar las rutas de transporte en los 43 municipios, ofrecer créditos a los concesionarios para que puedan renovar sus unidades. Se tiene que poner el sistema de conteo de pasajeros y también se tiene que dar a los concesionarios asesoría financiera y administración, de otra manera vamos a seguir teniendo transporte con carencias, con falta de rutas y aparte con el problema de inseguridad”.