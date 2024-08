A menos de 50 días de terminar su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una reforma legal para regular el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales.

El Mandatario federal realizó el planteamiento durante su mañanera, tras cuestionar los pagos que personas físicas y morales realizan a agrupaciones civiles y que son deducibles de impuestos.

De manera particular, se refirió al caso de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fundada por el empresario Claudio X. González y sobre la cual solicitó un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Pablo Gómez, titular del organismo, dio a conocer que, durante este sexenio, MCCI recibió 96 millones de pesos del Gobierno de Estados Unidos y 299 millones de pesos de empresas y particulares en México.

«Otra medida va a ser pedirle a la Procuradora Fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe», planteó AMLO.

«Y como lo plantea Pablo, todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del País en beneficio de todos los mexicanos, sino que les regresen estos recursos y se utilizan con propósitos facciosos».

«Se está dando un uso indebido al presupuesto, eso lo tenemos que revisar».

López Obrador reveló que enviará una carta al Presidente Biden sobre el financiamiento de su Gobierno a MCCI.

«Voy a enviarle una carta al Presidente de Estados Unidos, el Presidente Biden sobre este tema y además la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro País», adelantó López Obrador.

Exhibe UIF depósitos a MCCI

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, exhibió financiamiento que recibió la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por 395 millones 769 mil 675 de pesos de empresas en México y de la Embajada de Estados Unidos.

Durante la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez mostró láminas en las que se muestra que «en y desde México» llegaron a la asociación 299 millones 029 mil 062.5 pesos en el periodo 2016-2023.

Desde la Embajada de Estados Unidos en México llegaron a MCCI 96 millones 740 mil 613 pesos durante el periodo del 29 de agosto de 2018 al 23 de enero de 2024.