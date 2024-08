La tarde de este sábado 3 de agosto, Monterrey y Pumas se juegan la clasificación a rondas eliminatorias en Leagues Cup tras ninguno haberse podido imponer ante sus similares del Austin FC. Encuentro repleto de tradición por ser un choque directo de Liga MX, que si bien no lleva consigo a un claro favorito, la balanza se podría comenzar a inclinar debido a algunos factores externos, que sí o sí, llegan a pesar cuando arriba el momento de la verdad.

Por un lado tenemos a unos Felinos que si bien no entregaron una actuación satisfactoria en su primer compromiso, luego de perder contra 10 hombres, es una realidad que lo mostrado durante las acciones del Apertura 2024, dan para pensar en una posible reivindicación; si a ello le sumamos que el capitán Lisandro Magallán muy probablemente ya esté de regreso, el panorama para los Auriazules se pinta completamente de otro color.

En contraparte y por si el regreso del hombre importante en defensa para los Felinos no había sido suficiente, los dirigidos por Fernando Ortiz habrán de disputar sin su mejor elemento al 100 por ciento: Sergio Canales. El español no logró concluir el encuentro anterior, y para su mala fortuna, el choque decisivo frente a los del Pedregal podría ser uno que aprecia a la distancia, o bien, uno que afronte no en sus mejores condiciones.

Sí a eso le sumamos los rumores que existen sobre la transferencia de Maxi Meza a River Plate (cuestión no menor si se toma en cuenta la baja en su rendimiento), y que por lo visto frente a Austin, la defensa no logra estar en la misma página (muchos señalan problemas en vestidor), la actualidad de la Pandilla no está cerca de la mejor de sus versiones. Un escenario predilecto para que los Pumas logren dar la estocada final.