Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola en Tamaulipas, Américo Rendón Dueñez, informó que la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, en conjunto con la CONAGUA reactivarán los operativos contra el “agucachicoleo” para verificar que continúe sin registrarse esta situación.

Dichos trabajos volverán a efectuarse en el Guayalejo-Tamesí, en donde se detectaron 76 casos. La revisión se efectuará en dos semanas y se habrá de mantener informada a la sociedad en torno al tema.

“Ya se va a proceder nuevamente a hacer recorridos para ver si están obedeciendo esa instrucción de que no se esté agarrando agua sin permiso, o también de concesiones vencidas”.

Actualmente, y debido al exceso de lluvias, Américo Rendón Dueñez descartó que se estén presentando casos de sustracción ilegal de agua de los afluentes o embalses.

“Fíjate que ya no, ahorita todo tiene humedad y ya no se han detectado. A lo que vamos es que la CONAGUA ya tiene ese proceso, pero prácticamente no se tiene ya este problema”.

Refirió que después de las lluvias registradas entre junio y julio, el robo de agua en Tamaulipas se detuvo, esto en gran parte porque el subsuelo, mantos freáticos, ríos, presas y lagunas siguen manteniendo los escurrimientos producidos por los eventos meteorológicos Alberto y depresiones tropicales.

“Por esta razón se descarta que todavía se registren casos de sustracción ilegal de agua de todos sus afluentes, ¿Por qué?, porque prácticamente ya hay suficiente agua en los cultivos y se evita el problema”, argumentó.

El subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola en Tamaulipas comentó que hasta donde tiene conocimiento, la CONAGUA tiene bajo investigación 76 casos de “aguachicoleo» en Tamaulipas.