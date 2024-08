En un video que compartió este sábado en sus redes sociales, el standupero arremetió fuertemente contra los fans del programa de Televisa: «Te estoy haciendo saber que eres un gato de mier…», dijo.

En un video que publicó en sus redes sociales, O´Farrill se lanzó contra los espectadores del programa: «Qué fácil es hacerlos enojar, mi pen…, nada más me tengo que meter con su reality show-adicción del momento».

«Ustedes se pueden meter con mis adicciones, pero como están superadas ni cuando consumía me hubiera puesto como ustedes se ponen para defender un perro reality show producido por Televisa», agregó.

El comediante dijo que antes «podíamos colgarnos en la falta de inteligencia de la gente al consumir este tipo de programas porque se encontraban en la televisión abierta, pero no, ustedes son extra pend… porque pagan una plataforma de mier…, en la cual he visto que no hay contenido más que el documental de Paco Stanley y el documental de Chalino. Ustedes están pagando el contenido para ver este reality show».

Acentuó que no tiene «nada en contra de los participantes», aunque se burló del apodo de Gomita: «Así razonamos como sociedad».

«Ya me di cuenta que venir a patear el panal en Twitter (X) es muy fácil: nada más te metes con las ‘nacadas’ que le encantan al pueblo y ustedes solitos se muestran cómo son fanáticos del programa cuando salen a defenderlo».

O’Farrill siguió con sus insultos: «Te estoy haciendo saber que eres un gato de mier… no por consumir estas cosas, sino que consumes estás cosas porque eres un gato de mier…, llevas siendo un gato de mierd… toda tu vida, esto es solo un momento de carácter en el personaje».

«Quiero ver sus respuestas en este video, pero quiero ver que se pongan chin…, respondan ching…, respondan recio», fue el reto que lanzó el comediante para cerrar su mensaje.