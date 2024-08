Por Agencias

Ciudad de México.- Carmen Lilia Canturosas Villarreal, actual alcaldesa morenista del municipio de Nuevo Laredo Tamaulipas, vuelve a estar en el ojo del huracán tras acusaciones de ciberacoso y amenazas contra el periodista Abisai Rubio, en un caso que rememora un incidente similar ocurrido hace tres años.

En aquella ocasión, cuando Canturosas Villarreal se desempeñaba como diputada plurinominal por el PAN, otro reportero también fue blanco de sus agresiones, lo que levanta serias preocupaciones sobre su trato hacia la prensa.

En ese entonces, mediante una llamada telefónica, Canturosas Villarreal amenazó a Carlos Figueroa, corresponsal de La Jornada por haber difundido una fiesta con “influencers” en plena pandemia. Una “covifiesta”, cuando por órdenes del Gobierno Federal estaban prohibidas fiestas y reuniones.

“Nomás que te acuerdas. Yo nomás te aviso. Nomás para que no te sorprenda el día de mañana cuando yo llegue y sea presidenta municipal, porque lo voy a ser, porque yo te voy a pagar lo mismo que tú me estás haciendo a mí, te la voy a regresar, Carlos, porque no se vale que esté jugando así conmigo”, fue la amenaza de la actual presidenta municipal hacia el periodista.

Este hecho no pasó desapercibido para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó se investigará el hecho, sin frutos la indagatoria hasta el día de hoy, mientras la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal volvió a arremeter contra un periodista a través de su secretario de Obras Públicas, Carlos German de Anda.

“El tema de la amenaza también es fatal. Muy poco afortunada, por decir lo menos”, señaló en su momento la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, respecto de las amenazas proferidas por la entonces diputada por Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, a un reportero.

La arremetida contra el comunicador surgió luego que éste exhibiera una fiesta que organizó la diputada, en la que participaron más de 100 personas y no se respetaron todos los protocolos de salud.

En un segundo caso, perpetrado por Carmen Lilia y Carlos de Anda, el periodista Abisai Rubio, presentó su denuncia ante el temor que la primera autoridad cometa algún daño contra su persona, familia o bienes materiales, y se espera que la justicia pueda dar seguimiento para fincar responsabilidades (La Jornada).