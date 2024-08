El anuncio de The Mandalorian and Grogu ha provocado felicidad y emoción en muchos fanáticos, pues la película, confirmada la semana pasada, podrá atender los intereses tanto de quienes quieren seguir la expansión del vasto universo cinematográfico creado por George Lucas en 1977 y que sigue sumamente vigente a través de la serie lanzada en 2019, The Mandalorian, que se sitúa cinco años después de los eventos de Return of the Jedi. Ahora, en The Mandalorian and Grogu llega una nueva aventura.

¿De qué trata The Mandalorian and Grogu?

The Mandalorian and Grogu será el salto a la pantalla grande de la ya conocida serie de streaming The Mandalorian, que hasta el momento tiene tres temporadas y una cuarta se aproxima para finales de 2024 o inicios de 2025, en Disney+.

En la película, se buscará un seguimiento a las aventuras de Jon Favreau y Dave Filoni, sobre todo, buscando cerrar esta historia. Situada en un punto aún no revelado durante los eventos de la serie de Disney+, la película servirá de puente entre el surgimiento del Remanente Imperial y el eventual conflicto de la película de la Nueva República de Dave Filoni.

De acuerdo con lo anunciado de manera oficial, la fecha de lanzamiento de esta película se calcula para mayo de 2026, por lo que todavía queda un largo tiempo de espera, pero mientras tanto, puedes prepararte para el lanzamiento con el visionado de otras de las series basadas en Star Wars que están disponibles en plataformas de streaming.

La dirección de The Mandalorian and Grogu estará en manos de Jon Favreau, conocido en su faceta de actor por papeles en The Wolf of Wall Street (2013) y Chef (2014), entre otras, y como director por liderar obras como Made (2001), Elf (2003), Zathura: A Space Adventure (2005), Cowboys & Aliens (2011), Chef (2014), The Jungle Book (2016) y El rey león (2019). Además, por supuesto, de ser el creador de la serie original de Star Wars: The Mandalorian, de Disney+, así como uno de sus productores ejecutivos.

En redes sociales circula un primer teaser de The Mandalorian and Grogu, donde ya se perciben entrañables personajes como Baby Yoda (Grogu) en sus proceso de aprendizaje, además del regreso del Razor Crest, destruido en el clímax de la temporada 2 y la presencia de Din, quien está en una cabina detrás de Zeb Orrelios de Star Wars Rebels.