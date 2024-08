Por Agencias

Ciudad de México.- “Para ellos yo ya no existo”, expresó Xóchitl Gálvez al acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde la recibió, en audiencia por separado, la magistrada presidenta, Mónica Soto, así como el magistrado Reyes Rodríguez, pero no los integrantes de la comisión especial que analizó los juicios generales en contra de la elección presidencial, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes.

Molesta, la ex candidata de la oposición no solo acusó al TEPJF de “sumisión” a Palacio Nacional sino de que la calificación de la elección “se está operando” a fin de no ponerle “ni una mancha al tigre”.

Adujo que se pretende eliminar de los documentos finales del Tribunal Electoral los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante las conferencias mañaneras, particularmente lo relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género, pues subrayó que las expresiones del mandatario sí le afectaron en la campaña, además de que desde el poder -aseveró- «hicieron un cochinero, le aprendieron las mañas al viejo PRI».

De los integrantes de la Sala Superior dijo: “Algunos magistrados ya tomaron la decisión de quedar bien en Palacio Nacional. Este Tribunal no está defendiendo los derechos de una candidata; me parece que hay una sumisión a Palacio Nacional. Si les hubieran dicho que Sheinbaum estaba aquí, van todos (a la audiencia)”, dijo en entrevista, al tiempo de pedir al TEPJF que difiera la sesión del miércoles entrante, programada para calificar la elección presidencial.

Lamentó que el bloque de más de 30 mañaneras hayan sido devuelto a la Sala Especializada, para que se verificara la fecha de comisión de las presuntas irregularidades, y también que en la sesión de la víspera, la Sala Superior no haya anulado la votación de ninguna casilla.

Alegó que ella presentó en tiempo y forma las impugnaciones a las mañaneras, pero, preguntó, ¿fue el INE el que no dictaminó en su momento?, ¿lo hizo a propósito para que caducaran?, ¿fue la Sala Especializada la que no hizo su trabajo?.

“Entonces, (la Sala Superior) la regresa (a la Especializada) para que en lugar de integrarla diga ‘una por una’; no le da plazo de 48 horas antes de que se califique la elección presidencial para resolver ese tema, simplemente patea el bote para que no toquen ni con el pétalo de una coma el proyecto que traen, y como esa era una parte importante de lo que yo estaba reclamando, la intervención del Presidente (López Obrador), de esa manera lo sacan”.

Consideró que tampoco se está tomando en consideración el tema de la violencia política en razón de género, cuyo proyecto “se baja del orden del día” de la sesión de la Sala Superior.

“Yo espero que se discuta el lunes; aquí hay lentes de color violeta (los que pone al frente de cada sesión la magistrada presidenta, como símbolo de juzgar con visión de género)”, señaló.

La ex candidata indicó que los dichos del mandatario sí le afectaron, pues la gente la paraba en la calle para decirle que se había robado mil 400 millones de pesos del erario o que era corrupta, además de las frases que emitió el Presidente a favor de Claudia y en su contra, añadió.

“Ahora resulta que es la elección más transparente en la historia, casi casi como en Dinamarca, ¿no va a quedar ninguna mancha al tigre?, porque esto lo están operando desde Palacio Nacional. Todos estos trucos jurídicos de regresa las mañaneras, di que ya caducaron, la violencia política no existió, la coacción del voto a través de las mañaneras…”, manifestó.

Sostuvo que “no se está reflejando lo que no pasó en la elección. Por supuesto que el Presidente intervino, por supuesto que se coaccionó el voto, por supuesto que se me violentó”.

En cambio, Gálvez negó que la defensa de la oposición haya sido deficiente, toda vez que no pidió la anulación de la elección y porque interpuso un juicio para la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Argumentó que el TEPJF está indebidamente integrado y que el Presidente López Obrador impidió «con alevosía y ventaja» la elección de los magistrados.

Entonces, agregó que es «indignante» que la Sala Superior «esté resolviendo a favor de Palacio Nacional», de ahí que le indignó que aseguren que las mañaneras ya caducaron y que no se haya abordado el tema de la violencia política.

«Mi sentir es que algunos magistrados ya cedieron ante la presión», insistió.

«Al no estar (en la audiencia) quiere decir que los magistrados no tienen interés»…»¿Cuál es la prisa? tienen hasta el 6 se septiembre, pero este gobierno no le da su lugar al INE, al Tribunal, a la Corte, vamos camino a convertirnos a algo similar a una dictadura.

«Señores magistrados, es tiempo de ser valientes, yo no quiero que cumplan mis deseos, yo no quiero que anulen la elección presidencial, nunca he pedido eso, por un tema de ética no lo hice, pero sí que se diga claramente cuál fue la intervención del Presidente. Lo vio todo México y la historia lo va a juzgar», dijo. (Fabiola Martínez/La Jornada).