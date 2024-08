Por Agencias

Chihuahua.- El ex gobernador Javier Corral Jurado adquirió la calidad de prófugo de la justicia desde la noche del miércoles, y está acusado por un presunto desfalco de 98 millones 600 mil pesos, informó el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, en una conferencia de prensa, después de la detención fallida del ex mandatario estatal en la Ciudad de México.

El fiscal Anticorrupción también acusó al encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, de haber facilitado la evasión de la justicia del hoy imputado, Javier Corral.

Señaló que el intento de detención del ex gobernador, de iniciales J.C.J, la noche del miércoles, la realizaron el vicefiscal Anticorrupción de Chihuahua y tres agentes ministeriales de la misma dependencia; fue un acto legal que se dio en el marco de colaboración institucional entre fiscalías, fundado en una orden de aprehensión que se obtuvo de un juez del Distrito Judicial Morelos del estado de Chihuahua el 9 de agosto pasado, en contra de J. C. J. por su probable participación en el delito de peculado agravado.

“En un hecho atípico y sin precedentes, el encargado del despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, acompañado de cerca de más cien elementos armados de dicha dependencia, arribaron al lugar, y públicamente el encargado del despacho decidió sin fundar ni motivar, sobre su informal y espontánea decisión, el revocar verbalmente lo que los órganos facultados de su propia fiscalía habían autorizado previamente y de manera formal”.

Abelardo Valenzuela calificó como un actuar “inaudito e inusitado”, la manera en que procedió Ulises Lara, “no fue un rescate, fue un impedimento, quisiera eliminar la palabra rescate, porque se rescata a los héroes, no a los que están imputados en un delito por hecho de corrupción”.

El fiscal chihuahuense aseguró que la ejecución de la orden de arresto se realizó en cumplimiento de todos los márgenes y requisitos legales que, incluso, fueron autorizados por personal facultado de la FGJCDMX.

“En un oficio, la licenciada Brenda Cruz Ibarra, subdirectora de Control y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la fiscalía de la Ciudad de México, expidió la autorización para el internamiento de nuestro personal, el vicefiscal y tres agentes ministeriales, para las facilidades necesarias, y que nuestro personal acudiera a ejecutar la orden de aprehensión, brindándonos un plazo del 14 al 20 de agosto”.

“En una acción, contraviniendo un mandato judicial, el encargado del despacho (Ulises Lara López) evadió de la acción de la justicia al hoy imputado”.

El proceso penal que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pretende abrir en contra de Javier Corral, es por un probable desfalco de 98 millones 600 mil pesos, y por el delito de peculado.

“Para nosotros, desde ayer, el hoy imputado por el delito de peculado agravado (Javier Corral) es prófugo de la justicia, hay una orden de aprehensión, nosotros vamos a agotar todas las instancias para presentarlo ante el juez”, respondió el fiscal Valenzuela, a pregunta sobre si la orden de arresto contra Corral sigue vigente.

“Los hechos que se le imputan al hoy exgobernador fueron denunciados por la Auditoría Superior del Estado, se le atribuye a J. C. J. que, en su carácter de gobernador, en conjunto con su subordinado A. F. V., ex secretario de Hacienda estatal y hoy prófugo de la justicia, dispusieron del erario la cantidad de 98 millones 600 mil pesos, pues efectuaron pagos a un particular con la finalidad de aparentemente reestructurar la deuda pública del estado, realizado el primer pago el 3 de diciembre de 2019 y el segundo pago el 5 de agosto del 2020, cada uno de ellos por la cantidad de 49 millones 300 mil pesos”. (Jesús Estrada/La Jornada).