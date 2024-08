Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En las farmacias de la zona centro del Estado ya no hay desabasto de medicamentos, como sí lo hubo al principio de este 2024 y antes, durante los años que duró la pandemia, informó Tofic Salum Fares.

Ahora, gracias a una buena planeación de los farmacéuticos, la gente puede acudir a estos negocios a surtir su receta con la seguridad de que encontrará los productos que solicita.

Sin embargo, admitió, es probable que cierto medicamento en específico, por ser de alta demanda, pudiera ser un poco más difícil de encontrar debido a que posiblemente las farmacias que visite el cliente cayeron en ceros y ya no disponen de ese producto en particular.

«Probablemente pudiera ocurrir que una marca en particular no la encuentro en una farmacia pero no porque haya un desabasto general del mismo sino porque en ese lugar cayeron en ceros, esto es bien importante porque el farmacéutico tiene que manejar inventarios de mínimos máximos con la finalidad de tener siempre stock de acuerdo con sus históricos».

El presidente de la Asociación Farmacéutica Regional admitió que sí hubo un desabasto generalizado de productos que se presentó en los años que duró la pandemia del Covid-19 y en los primeros meses de este año incluso, pero eso ocurrió por errores en la planeación por parte de los empresarios del ramo; sin embargo, la situación se normalizó y a la fecha no hay desabasto de medicamentos.

«Cuando hablamos de desabasto hablamos de que es una situación generalizada y esto ocurrió por varios años durante la pandemia de Covid y también ocurrió en los primeros meses de este año en donde los laboratorios habían realizado en el año anterior su planeación de medicamentos y quedaron cortos porque veníamos de casi tres años de pandemia y eso fue un cálculo equivocado”.