Por Agencias

Ciudad de México.- En la última fase de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al bloqueo de carreteras que se han registrado, sin aludir un caso específico, advirtiendo que en aquellos donde exista razones se atenderán, pero cuando no tengan fundamento o no acepten los avalúos conforme a la ley, no se aceptarán chantajes.

Durante su conferencia dijo que ha habido “una especie de fiebre, no, de salpullido, de algunos abogados transas que están encampanando a la gente, sonsacándola, a campesinos que no fueron indemnizados cuando hicieron hace 20 años una carretera y no se les indemnizó”. Aseguró que se atenderán aquellas demandas que tengan fundamento para que haya justicia, pero no así donde solo pretendan chantajear al gobierno.

En referencia al bloqueo de algunas carreteras dijo que se pagará conforme a la ley, esto es, de acuerdo a los avalúos oficiales, “pero si no lo quieren aceptar así pues les mando a decir que se acomoden bien porque lo que diga mi dedito, no vamos a aceptar chantajes de nadie, corrupción de nadie”.

No es posible que un funcionario autorice un pago fuera de lo que establece la ley donde se determina que es conforme a los avalúos oficiales, y si se paga pues se viola la ley. Y en ese sentido, se refirió a una persona que está demandando una presunta falta de una indemnización en la vía ferroviaria del Istmo.

“Que ni venga el señor que está pidiendo que se le indemnice porque supuestamente se le afectó un terreno en 1908, con Porfirio Díaz, No, no, que prepare su campamento”. (Alonso Urrutia y Emir Olivares/La Jornada).