Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó este lunes que no interpondrá acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, al defender el proceso legislativo en el que fue aprobada.

También denunció que actores partidistas han tratado de presionar al organismo para que interponga dicha impugnación, a fin de paralizar los efectos de la reforma y así usar al organismo para satisfacer «ambiciones de grupo ajenos a los intereses de las y los mexicanos».

Ello equivaldría a dejar en manos del poder judicial el destino de la nueva legislación. «Son argucias que siempre han utilizado y por eso su empeño en manipular a la CNDH y sumarla a sus cálculos», apuntó la CNDH en un pronunciamiento.

Añadió que no satisface agendas partidistas.

Al argumentar a favor del proceso legislativo, dijo que la reforma judicial es facultad única del poder reformador de la Constitución, no de la suprema Corte de Justicia ni del poder judicial.

Resaltó que se efectuaron diálogos nacionales y su análisis en el congreso fue exhaustivo y suficiente a pesar de un ambiente ríspido y el intento de generar violencia en el Senado. Además, la aprobación final de la reforma fue pacífica y apegada a derecho.

Dado que no se identificaron vicios en el procedimiento legislativo y que la propuesta reforma directamente la Constitución, no puede ser impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad porque no se trata de una norma inferior sujeta a comparación con la Constitución.

También expuso que el cambio legislativo está fundado en razones que «no solo compartimos, sino que impulsamos públicamente el 18 de mayo de 2023 y forma parte del cuerpo de dos recomendaciones».

Por lo demás, puntualizó que quienes se oponen mienten burdamente. Por ejemplo al tratar de manipular la historia.

Basta recordar, dijo, que contamos con antecedentes de elección democrática de los integrantes del poder judicial. Concretamente, la Constitución de 1857, establecía la elección de jueces.