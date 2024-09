Es oficial. Adrián Marcelo abandonó el reality esta madrugada horas después de pelear con sus compañeros Gala Montes y Arath de la Torre, además después de que la conductora Odalys Ramírez lo cuestionó al aire por un comentario que hizo la noche de la expulsión de Gomita; «Una mujer menos para maltratar».

Además de la salida de Adrián Marcelo, también tres patrocinadores salieron de la producción alegando mala conducta de algunos de los habitantes que no representaban los valores de sus marcas.

De pronto “La jefa” convocó a los habitantes y les leyó un comunicado donde les informó la decisión de Adrián.

Después de una acalorada discusión con Gala Montes y Arath de la Torre, sobre los posicionamientos del fin de semana, Adrián pidió salir del reality en plena gala de este martes.

«No voy a jugar ningún juego. Exijo ver a… yo ya hasta aquí llegué, jefa”, dijo Adrián.

«Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto ya no es un tema que me interese, espero a mi representante», continuó el youtuber.

Mientras que la concursante Gala Montes se fue a su habitación para llorar y Mario Bezares fue detrás de ella para consolarla, mencionó también que quería abandonar la competencia.

Por su parte, Karime Pindter también consoló a Gala y dijo que ella la apoyaba y que no la defendió frente a todos porque no es buena en momentos de confrontación.

Quiénes permanecen en en el reality

Karime Pindter

Mario Bezares

Gala Montes

Arath de la Torre

Briggitte Bozzo

Agustín Fernández

Ricardo Peralta

Sian Chiong

Según, los espectadores de reality expresaron que Briggitte Bozzo no apoyó a Gala y decidió tomar una actitud neutra, lo cual fractura su lazo con el «Equipo Mar» y así, su posible pase a la final.