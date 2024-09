Por Agencias

Ciudad de México.- Con la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF) “se inicia una etapa histórica” para este poder, y “sin duda que será una transformación profunda y otro sello de la Cuarta Transformación”, sostuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Insistió que “para todos aquellos que tienen dudas y que han visto mucha información en los últimos meses de que esto no es bueno para el país, de que habrá autoritarismo, es justo lo contrario. No hay que tener miedo al pueblo de México, el pueblo de México una y otra vez ha demostrado que es un pueblo consciente, cada vez más informado, participativo y politizado, y si elige presidente o presidenta de la República, ¿por qué no va a elegir un juez?”.

Por medio de una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales, dijo que para el Poder Judicial, será una renovación completa, en la que «el pueblo de México tendrá una participación decisiva e importante” en la elección de jueces, ministros y magistrados. Además, apuntó que la población supervisará todos los días que se actúe en favor de la justicia del pueblo.

Sobre las preocupaciones de inversionistas, expuso que lo que busca la inversión es certeza jurídica y Estado de derecho. Afirmó que eso es lo que van a tener ahora como producto de esta reforma judicial, y “ya no dependerá su certeza jurídica de algún pago, algún acto de corrupción, algún acto de influyentismo que tenía que realizarse, como es hasta ahora, generando muchas inequidades”.

“Son cambios profundos, generan miedo en mucha gente. Todo cambio genera incertidumbre, temor. Pero, será para bien de nuestro país”, agregó.

Después de que por la madrugada el Senado de la República avaló la reforma en esta materia, felicitó a los diputados “que cumplieron su palabra empeñada durante la campaña electoral, cuando salieron, salimos, a ofrecerle al pueblo de México que se aprobarían las 20 reformas enviadas por el Presidente, más las reformas que envíe nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo”.