Taylor Swift asistió al primer partido de Travis Kelce, con los Jefes de Kansas, contra los Ravens de Baltimore, reveló Page Six.

Swift llegó al Arrowhead Stadium, hogar de los Chiefs, con un conjunto de top y shorts denim, acompañado de unas botas altas color cereza.

El medio The New York Times informó que el recinto tomó medidas de seguridad para que la intérprete de «We Are Never Getting Back Together» pueda salir al partido que dará inicio este jueves a la nueva temporada de la NFL.

El New York Times agregó que la oriunda de Pensilvania también tendrá servicio de seguridad personal en todo momento.

El presidente de los Kansas, Mark Donovan, anteriormente dijo al medio Front Office Sports que su personal hicieron adecuaciones al recinto para cuando la ganadora del Grammy acuda a los partidos.

Desde la temporada pasada Swift ha acudido a los partidos de los Chiefs, fue ahí donde se rumoraba un romance con algún jugador, que resultó ser el ala cerrada del equipo, Travis Kelce.

Tras hacer pública su relación, se le vio apoyando a su novio en la mayoría de los partidos, donde fue acompañada de otras grandes celebridades como Ryan Reynolds, Blake Lively, Ice Spice, entre otros.

Igualmente, estuvo presente cuando Kelce y los Kansas se alzaron como ganadores del Super Bowl, donde derrotaron a la escuadra de los 49 ers de San Francisco. El jugador de futbol americano también ha acompañado a su novia a varios shows de su The Eras Tour, donde incluso ha sido parte de su espectáculo.

La pareja, de 34 años, hace unos días se les vio vacacionando en su casa de playa, al lado del mariscal de los Kansas, Patrick Mahomes, su esposa e hijos, y el hermano de Kelce, Jason Kelce.