Por Agencias

Ciudad de México.- Morena en la Cámara de Diputados responsabilizó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de mantener el bloqueo al recinto legislativo y tratar de generar las condiciones para alargar el paro hasta el día 1º de octubre de la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“Sin duda. La presidenta de la Corte ha sido muy constante en su inconformidad y la subió de tono. Mantiene paralizado el Poder Judicial de la Federación (PJF), donde hay más de 500 mil asuntos pendientes. Ella es la titular del Poder Judicial y es responsable de mantener esta situación”, dijo el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa realizada en el Colegio de Ingenieros de Civiles de México, donde se reunió la bancada guinda para recibir su primera dieta (salario), la cual les pagaron en efectivo, Monreal Ávila dijo que él ha buscado “infinidad de veces a la ministra Piña. Le iba a ver la semana pasada, pero ocurrió el bloqueo”.

El legislador expresó que la mayoría legislativa no prevé hasta el momento buscar una sede alterna para las sesiones ordinarias, ni para la ceremonia de traslado del Poder Ejecutivo, porque apela a que “retorne la prudencia y la sensatez” al grupo de inconformes, a quienes “ya no tenemos nada ofrecer. Ya no hay forma”. Insistió en que aguardarán a que los trabajadores retiren el bloqueo de manera voluntaria. “No vamos a entrar a la fuerza a la Cámara ni a generar condiciones que propicien rispidez social. Nuestro llamado es para que nos permitan trabajar”.

Por otra parte, reconoció “el gesto” del senador Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, de eventualmente votar a favor de la reforma al PJF.

“El hecho de que decida participar con nosotros para mí merece todo mi respeto porque es una decisión que le ha costado, independientemente de su pasado. Yo sí valor el gesto que realizan opositores en aras de una mejor república”, subrayó.

En la plenaria de Morena se aprobó el nombramiento de Mauricio Farah como secretario general de la Cámara, en sustitución de Graciela Báez. También se decidió la asignación de curules en el pleno. La diputada Jessi Saidén, de Yucatán, había prometido a sus compañeros traer cochinita pibil de su estado, pero ante la imposibilidad de realizar el encuentro en la Cámara, llevó mil baguetes y aguas frescas para los asistentes. (La Jornada).