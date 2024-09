Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo Andrés participará en política, en particular en Morena, una vez que él se retire a su quinta de Palenque.

“Él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”, señaló el jefe del Ejecutivo en Palacio Nacional.

Acotó que nadie, ni siquiera sus familiares, se pueden acuñar el legado o aportaciones que él hizo a la transformación, pues se trata de un “legado del pueblo”.

Interrogado sobre la información que trascendió hace unos días en el sentido que Andrés López Beltrán, uno de sus hijos, buscaría la secretaria general del partido guinda, el presidente sostuvo que su hijo buscará un cargo a través de elección entre las bases.

“Si va a participar, eso me lo planteó y quieren apostar a ser electo, o sea no impuesto, y yo no tengo nada qué ver con eso”, sostuvo el mandatario.

Remarcó que una vez que entregue la banda presidencial, el próximo 1 de octubre a su sucesora Claudia Sheinbaum, él se retirará.

“Quiero cumplir el compromiso, que una vez que yo me jubile, pues son libres (sus hijos), porque imagínense si en la casa siempre escuchara desde niños la palabra justicia, democracia y la actividad política, siempre”.

Dijo que tenía un acuerdo con sus tres hijos mayores en el sentido que mientras él fuera una figura política activa, ellos no participarían en el ámbito público, pero una vez que se jubile, podrán hacerlo.

El único que le comentó que sí se sumará a esas actividades políticas, señaló, es su hijo Andrés.

“No han podido ellos participar, por eso. Y pero tenemos el compromiso de que terminando ya pueden, igual Jesús (el menor, de su segundo matrimonio) cuando termine de estudiar, si quiere participar que lo hagan son libres. Yo, ya voy a estar jubilado, lo único que les he dicho y aprovecho para comentarlo también, es que todo el legado que pueda quedar de lo mucho, de lo poco que hicimos, es de la gente. Los dirigentes no son lo más importante en un proceso de transformación, es el pueblo, el motor del cambio es el pueblo”.

En ese sentido, el tabasqueño dejó claro que “no hay derecho y que nadie quiera apropiarse de lo que es de todos. No me pertenece lo que yo contribuí para la transformación. Y no les pertenece a mis hijos ni a nadie, cada quien tiene que forjarse su propio destino”. (Emir Olivares y Néstor Jiménez/La Jornada).