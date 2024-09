Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El ex gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca informó ayer al periódico El Norte/Reforma que uno de sus hijos fue interceptado por hombres armados en un tramo de la carretera Aldama-Soto La Marina.

Además en un mensaje subido a sus redes sociales, el ex gobernador panista señaló la intervención de los escoltas para poner a salvo a su hijo.

«Esta tarde (ayer) uno de mis hijos fue interceptado por hombres armados, en un tramo de la carretera Aldama-Soto la Marina», dijo.

Añadió que «Dios y la intervención oportuna de los escoltas lo puso a salvo (a su hijo), y responsabilizó al gobernador Américo Villarreal “de cualquier acción que dañe a mi familia. La libertad de la que gozan los criminales en el Estado lo hacen cómplice de éste y otros tantos hechos delictivos».

García Cabeza de Vaca dijo que ante lo suscitado procederá a interponer la denuncia correspondiente. «Veremos si hay justicia expedita y pronta».

LA VOCERÍA DE SEGURIDAD DE TAMAULIPAS EXHIBE A CABEZA DE VACA:

“Ante la denuncia que hizo en sus redes sociales el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, donde afirma que su hijo fue interceptado por hombres armados, se informa lo siguiente: De acuerdo a la información oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, el hijo del ex gobernador que transitaba por un tramo de terracería, cercano al rancho de García Cabeza de Vaca, fue abordado por hombres a bordo de una camioneta gris GMC Sierra, pero al identificar que era escoltado por elementos de la Guardia Estatal, pagados por el Estado, los dejaron seguir su camino.

“Durante el incidente no hubo amenazas ni violencia. Seguramente al ex gobernador desde donde se encuentra prófugo de la justicia no le informaron con veracidad de los hechos.

“Se espera, que como lo anunció, presente de forma oficial la denuncia de los hechos ante la autoridad correspondiente”, termina la respuesta oficial de la vocería de Seguridad de Tamaulipas.