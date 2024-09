Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ya inició los preparativos para mudarse de Palacio Nacional a Palenque cuando termine su mandato.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde tiene un departamento en el que ha habitado durante su gobierno, el tabasqueño dijo este viernes que hasta el último día de su mandato vivirá ahí y externó que inició la mudanza con los libros que se llevará a su retiro.

“Ya empezamos. Ya empecé con mis libros, los que me voy a llevar a Palenque, la bibliografía básica. Me voy a llevar unos 150, con eso tengo para tres años”, señaló al recordar que cuando deje el poder y la vida pública se dedicará a escribir una investigación sobre la vida en el México prehispánico, que le tomará unos tres o cuatro años.

“No me voy a llevar más libros, no quiero allá la biblioteca, porque no quiero distraerme”, dijo al responder preguntas sobre cuándo dejará Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que terminará muy contento y satisfecho su gobierno, pues dijo que lo sucederá en el cargo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, “una mujer con mucho conocimiento, experimentada, sensible, honesta, que va a ser sin duda una muy buena presidenta y en poco tiempo, y ese es mi pronóstico, se va a convertir en la mejor presidenta del mundo. Tiene todo para lograrlo”. (Arturo Sánchez y Emir Olivares/La Jornada).