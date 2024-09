Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de que dos jueces de distrito otorgaran suspensiones que le impedirían por tiempo indefinido a la Cámara de Diputados aprobar el dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro ya se estudian diversas posibilidades para actuar contra dichos juzgadores, señaló Ricardo Monreal, presidente de dicha instancia legislativa.

Al concluir la reunión de la Jucopo este domingo, antes del inicio de la ceremonia de entrega del sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal explicó que se están estudiando tres vías de acción contra los jueces de distrito en cuestión.

La primera de ellas, dijo, es impulsar un juicio político contra ellos; la segunda es interponer una demanda penal, por diversos delitos contra la administración de la justicia, y la tercera es iniciar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Detalló que fue el morenista Sergio Gutiérrez Luna quien lo propuso al acudir a la Jucopo como invitado. No obstante, “eso no se acordó, yo pedí que se retirara para analizar con mayor profundidad las tres acciones, pero está en el aire en el grupo mayoritario”. Al no acordarse, tampoco se votó, dijo.

A su llegada al recinto legislativo de San Lázaro, la coordinadora de la bancada del PAN, Noemí Luna, criticó las propuestas de juicio político contra los jueces que ordenaron suspensiones contra la discusión de la reforma del Poder Judicial.

“Qué barbaridad que estamos en un momento en México donde ejercer la ley significa peligro. Nosotros como Acción Nacional lo que exigimos en esta Cámara es que acatemos todo lo que vaya conforme a la legalidad. Hoy por hoy hay una suspensión, si el juez tuvo o no tuvo razón, habrá que dirimirlo, pero lo que sí es que hay una suspensión”, dijo.

“Lo otro que es importante resaltar es que pretenden llevar un dictamen de la 65 legislatura a discutirlo en la 66 legislatura, cuando el 80 por ciento de los que entran como legisladores no tuvieron oportunidad de discutir los términos en comisiones”, deploró.

Luna adelantó que en la Jucopo el blanquiazul pedirá un acuerdo para que se abran “espacios de reflexión”.

Por separado, el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que la oposición se equivoca y está mordiendo el anzuelo al rechazar la participación de la población.

A pesar de las críticas de esta fuerza política a la reforma judicial, dijo que “eso no significa que no se necesite una reforma judicial. Yo en esto quiero ser muy puntual. México sí necesita una reforma judicial. Tenemos un problema gravísimo de impunidad en el país”.

Sobre la reforma presentada por Morena, dijo está diseñada para tener el control total del Poder Judicial, pero apuntó que si el Grupo Parlamentario de Morena estuviera abierto a discutir una reforma judicial “que de veras sirva para abatir la impunidad, para mejorar la justicia, todos tendríamos que apoyar”.

Enseguida, expresó: «Creo que la oposición se está equivocando, está mordiendo el anzuelo al rechazar la participación del pueblo. Claro que necesitamos más pueblo en materia de justicia. En muchos países del mundo, los jurados populares determinan si la persona es culpable o es inocente.

“Necesitamos la participación de la gente. Ese es un falso dilema. Y creo que la oposición se equivoca cuando rechaza la participación del pueblo y la participación de la gente. Sí a una reforma judicial, pero no a una reforma judicial que está diseñada para controlar el Poder Judicial”.

Adelantó que el PAN presentará una propuesta que incluye “que el pueblo participe en la determinación de los juicios a través de jurados populares”.

Al señalar que la atención en la discusión de este dictamen se concentrará en el Senado, donde, recordó, Morena aún no alcanza la mayoría calificada. “Estoy absolutamente convencido de que nadie del PAN se va a doblar y el llamado es a que estemos a la altura de las circunstancias”. “Vamos a ver quién es el judas de estos 43 que no somos parte del oficialismo y que va a vender su conciencia. Esperemos que no sea ninguno”, agregó.

Los amparos, una “aberración jurídica”, consideran legisladores morenistas

Desde la tarde de ayer sábado, diversos diputados y senadores del partido guinda repudiaron el otorgamiento de los amparos que buscan frenar la discusión de la reforma al PJF.

Hamlet García Almaguer -quien ayer con su encargo como diputado-señaló en entrevista que “la función constitucional primordial del Congreso es legislar” y recordó que el Artículo 135 de la Carta Magna establece los requisitos para una reforma de la misma, entre los cuales está el voto de las dos terceras partes del Congreso de la Unión, y que los cambios sean aprobados por la mayoría de las legislaturas de los estados y la Ciudad de México.

Además, dijo, en la aceptación de los amparos “hay conflicto de interés, porque los demandantes y el resolutor son jueces, y la emisión de sus sentencias es para proteger sus privilegios”.

En redes sociales, publicó una serie de mensajes en los que denuncia que “el Poder Judicial está en paro y quiere imponer otro paro al Poder Legislativo, que el Congreso no discuta, que no delibere sobre la reforma judicial”.

De igual manera, recordó que “las Leyes Constitucionales de 1836 establecieron el Supremo Poder Conservador que tenía facultades para suspender las sesiones del Congreso: 188 años después la idea renació en manos del Poder Judicial Federal”.

También en redes sociales, la senadora Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, publicó: “Más allá de la aberración jurídica en la que caen los jueces que otorgaron una suspensión para que el dictamen de la Reforma Judicial no se discuta, lo que queda en evidencia es la soberbia y el uso faccioso de la ley, la poca autocrítica y el desprecio al mandato popular que exige que el poder judicial sea reformado. No están midiendo la fuerza popular que acompaña la reforma y nuestra mayoría, que se movilizará si es necesario”.

Por su parte, la diputada morenista Irma Juan Carlos, quien participó en el análisis de la reforma al PJF como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó en entrevista que con los amparos concedidos, “una vez más el Poder Judicial intenta invadir estas esferas de competencias, intenta controlar al Poder Legislativo. No nos sorprende, porque siempre hicieron eso. Ellos siempre intentaron invadir estas esferas de competencias del Legislativo, como si el Poder Judicial fuera más”.

Lo anterior, dijo, quedó demostrado cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo los llamados Plan A y Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.

– ¿Estos amparos no obstaculizan la discusión, no hay manera de que frenen este proceso?, se le preguntó.

– No, porque son 3 poderes y cada poder es autónomo: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial son autónomos y cada uno ejerce su autonomía y tiene sus propias atribuciones. Nosotros en este caso tenemos un mandato popular, que es reforma al Poder Judicial.

– ¿La respuesta de ustedes será seguir con el trámite legislativo como estaba previsto?

– Sí, así es. Nadie nos va a frenar, y menos estos jueces de distrito que están concediendo amparos tramitados por ellos mismos. (Enrique Méndez, Andrea Becerril, Georgina Saldierna, Néstor Jiménez y Fernando Camacho/La Jornada).