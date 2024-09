Por Agencias

Ciudad de México. “No hay posibilidad de echar para atrás la reforma” al Poder Judicial, aseguró la presidenta electa, Claudia Sheinbuam Pardo. “¡Cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México la votación del 2 de junio! No es legal”, sostuvo.

En entrevista a su llegada a la casa de transición, indicó que la suspensión definitiva que la jueza Martha Magaña contra la discusión y aprobación de la reforma “no tiene ningún sustento».

“Quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores y, como dice la Constitución desde el 39, la soberanía reside en el pueblo. Pero además, el único que tiene atribución para cambiar la Constitución es el Constituyente, que en nuestro país son dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores y las mayorías que corresponden en los congresos locales. Hay que permitir que pase la voluntad popular, subrayó.

Mientras se llevan a cabo las consultas en la Corte, a petición de Norma Piña, para analizar si este tribunal tiene facultades para dictar medidas cautelares que suspendan el proceso legislativo sobre la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum se mostró confiada en que no hay nada que detenga el proceso.

“Que se reúna el Senado para debatir sobre estas modificaciones”, manifestó.

-¿Nota desesperación por parte de los ministros ante lo que ya es inminente?

-No sé si es desesperación. Ellos están en contra, pero aquí es la voluntad del pueblo.

-¿Ya no van a poder hacer nada para echarla para atrás?

No, ya no. Esa es la voluntad, la decisión de la gente, el 2 de junio.

Dijo que los senadores Morena “ya están decidiendo cómo van a resolver” para tener el voto que les falta para la mayoría calificada.

-¿Está confiada que no hay posibilidad de echar para atrás la reforma?

-No, no hay posibilidad de echar para atrás la reforma, esa fue la decisión del pueblo de México.

“Además nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, los ministros y magistrados sean electos por el pueblo es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del Poder Judicial”.

Como lo he explicado, abundó, “la manera en que se van a elegir para ser votados es a través de una convocatoria amplia. Es lo mejor que puede pasarle al país”.

Sobre las preocupaciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la reforma, reiteró que México es soberano, independiente.

“Creo que ayer declaró que de todas maneras no hay problema, porque va a seguir la relación comercial”.

Sheinbaum sostiene reuniones privadas con parte de su equipo. Dijo desconocer si senadores de Morena vendrán a verla. (La Jornada).