Por Agencias

Ciudad de México.- La senadora Ernestina Godoy, próxima Consejera jurídica de la Presidencia de la república, advirtió que no procede el amparo que se otorgó a una fundación para impedir que se publique en el Diario Oficial la reforma al Poder Judicial.

“Es notoriamente improcedente, se les olvida que contra reformas constitucionales no proceden impugnaciones”, dijo, y lamentó que en el poder judicial sigan actuando de forma ilegal, sólo “para defender sus privilegios”.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado recalcó que no puede ningún juzgador dictar una resolución que impida la publicación de la reforma, luego de que concluyó el proceso legislativo.

“No pueden, están haciendo cosas notoriamente improcedentes, no lo prevé la Constitución”, recalcó la senadora de Morena, en relación a que ayer el juez Segundo de Distrito en el estado de Colima, otorgó una suspensión provisional a favor de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., para que la reforma judicial no se publique en el Diario Oficial de la Federación al menos hasta el 11 de octubre próximo.

¿Por qué el poder judicial está otorgando este tipo de amparos?, se le cuestionó, previo a la sesión del Senado en que se formuló la declaratoria de validez de la reforma.

“Porque están en contra de dejar los privilegios, dejar la opacidad, dejar todo el tema que no responden a la gente, que no hay austeridad republicana, que no hay quien les vigile como a todos los servidores públicos. Pero, tienen que entender que ya se aprobó la reforma”, respondió la senadora Godoy. (La Jornada).