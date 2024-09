El senador morenista Félix Salgado Macedonio destapó a Andrés López Beltrán, hijo del Presidente López Obrador, para la Secretaría General de Morena y para la elección presidencial de 2030.

«Yo lo veo en la Secretaría General. Aquí lo destapamos de una vez: Andy López Beltrán, para secretario general de Morena. Es un muchacho muy chambeador y muy inteligente», planteó en entrevista.

«¿Estaría colocando la primera piedra hacia 2030?», se le preguntó.

«No lo descartes. Es buena idea», respondió.

En la mañanera de este lunes, el Presidente López Obrador reconoció que su hijo formará parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena que encabezará Luisa María Alcalde.

En opinión de Salgado Macedonio, la presumible llegada del hijo del tabasqueño no implicaría un caso de nepotismo.

«Andy López es fundador de Morena. Es un activo muy importante para el desarrollo partido de nuestro partido. ¿Nepotismo? No, porque no está formando parte del Gobierno. Y habría que ver qué significa nepotismo. Nepotismo sería que nuestra próxima Presidenta de Morena pusiera a su familia. Eso sería nepotismo, y Andy no es familia de ella. Y Andrés Manuel ya no va a ser Presidente. No hay nepotismo, aguas», aclaró el legislador.